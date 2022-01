Desde que se conoció la noticia de que supuestamente Manu Urcera le habría sido infiel a Nicole Neumann, la gente y lo medios no paran de hablar sobre el tema. Lo que a todos les llamó la atención fue que mientras el escándalo crecía cada vez más, la modelo y el piloto la pasaban bomba en la playa y seguían compartiendo fotos juntos.

Hoy en “Mañanísima”, Pampito reveló que pudo comunicarse con personas del entorno de Nicole Neumann y según le contaron, la modelo y Urcera creen firmemente que se trata de un plan de la ex de él. Su nombre es Mica Álvarez y es ifluencer, contadora y productora de moda.

Cabe recordar que tiempo atrás la joven ya había sido involucrada en rumores de que estaba súper dolida por la ruptura con Manu Urcera y de hecho hasta dijeron que había denunciado públicamente a Nicole por haberla bajado de un canje ya que ella quería hacerlo, pero con la condición de que la ex de su novio no estuviera involucrada en la marca.

Hace algunas horas cuando Pampito soltó toda la información acerca de lo que piensa la pareja sobre el escándalo que no para de crecer en las redes y en los medios, desde Ciudad Magazine lograron comunicarse con Mica Álvarez y preguntarle acerca de todo lo que se estaba diciendo de ella y las acusaciones que había recibido.

“¿Eh? ¡Yo no fui la que filtró esa charla! No hablaría así con él, ni me prestaría a eso. No tengo idea ni quién es la chica de la hablan. Ni me interesa lo que hagan“, respondió la joven al enterarse. Cuando le consultaron si se cruzó con ellos dijo: “Los vi en el lago Mari Menuco varías veces hace unos días, pero después ni idea. Pasa que los dos tenemos casa en el barrio Mari Menuco”.

Para finalizar contó que nunca no los saludó y aprovechó para revelar que no volvería con Manu Urcera ya que es una etapa terminada en su relación: “Yo estoy soltera y feliz”. Del mismo modo dejó en claro que no le importa todo lo que están diciendo de ella ya que tiene la conciencia bastante tranquila sobre la clase de persona que es.