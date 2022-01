Después de un año en el que acompañó a Jey Mammon en el programa Los Mammones, por América, Silvina Escudero se quedó sin pantalla ya que el conductor del programa terminó su contrato con América y planea un nuevo ciclo para Telefe. Silvina se tomó un merecido descanso en el Uruguay, adonde fue a visitar a su hermana Vanina Escudero, su cuñado Waldo Navia y sus sobrinos Benicio y Joaquina, y al regreso a la Argentina volvió con todo a la actividad laboral..





Anoche debutó en teatro como protagonista de Sex viví tu experiencia, la transgresora obra de José María Muscari que se presenta de jueves a domingos en el espacio Gorriti Art Center, en Palermo. Y a propósito de su vuelta a las tablas, brindó una entrevista a Pía Shaw para el programa El espectador, que la periodista conduce de lunes a viernes a las 14 por CNN Radio.

En medio de la conversión habló de sus ganas de volver a trabajar en la pantalla chica y sorprendió al revelar que la llamaron de Eltrece pero ella rechazó la oferta. El canal que maneja Adrián Suar está preparando un nuevo reality llamado El hotel de los famosos, con la posible conducción de Pampita, y la convocaron a Silvina para ser una de las celebridades que participen.

Si bien agradeció el llamado, Silvina no aceptó y le explicó Pía los motivos. “Le dije que no al reality del hotel porque no me puedo separar tanto tiempo de mis hijos. La única posibilidad para entrar al reality era que los domingos me llevaran a mis perros pero como me quiero separar de mis mascotas, terminé diciendo que no al programa”, relató Escudero. “Mi mejor plan hoy es estar mate en mano con mi novio y rodeada por mis perros en mi casa”, sentenció.