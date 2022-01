Hace algún tiempo que los romances de Natalie Pérez confunden a la gente. En una primera instancia la relacionaron con Nico Occhiato, el ex de Flor Vigna, luego la vincularon con Chano Charpentier, pero ella no dijo nada y optó por seguir con su silencio para sembrar un poco más de misterio entre sus seguidores.

Días más tarde, Natalie decidió compartir un gracioso video donde reproduce el audio de su abuelo consultándole sobre los rumores de romance con Nicolás Occhiato y ella le reponde: “No abuelo, yo salgo con otro chico”. Fue entonces que todos creyeron que se trataba de Chano.

El tiempo pasó y las pruebas que indicaban que entre Chano y Natalie pasaba algo eran más. Una foto fue la que hace semanas confirmó que estaban iniciando un romance, los dos cantantes cenando al aire libre en la ciudad de Buenos Aires. Luego Charpentier dio una entrevista y lanzó una fuerte frase: “Natalie es muchas cosas”.

Aunque una semana después, Chano arruinó todo lo romántico con un like que le regaló a la modelo Sofía Santos para que luego los rumores de romance entre ellos crecieran más cuando los vieron juntos en un evento al que él la fue a buscar. Sin embargo, nada más pasó después de ese escándalo que dejó mal a Pérez.

Ahora, hace algunas horas, Natalie Pérez rompió el silencio con Primicias Ya y reveló cómo es su situación actual: “Estoy sola, todavía no chapé en este comienzo del 2022. Veremos qué sucede, vamos a dejar que suceda naturalmente”. Acto seguido, la cantante decidió hablar sobre su relación con Occhiato y Chano.

“A Nico lo conozco, ya que me hizo un par de entrevistas para su programa de radio, pero no salí con él”, confesó sobre el vínculo que mantiene con Nicolás Occhiato. Para cerrar todo tipo de rumor, habló sobre Chano: “Lo quiero mucho y es un gran amigo. Hicimos una canción muy hermosa que ya pronto la van a poder ver, hicimos videoclip e hicimos todo. Me da mucha alegría compartir la música con él”.