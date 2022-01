El organismo denominado IPLA, según la ley de su creación, tiene como función principal la prevención del alcoholismo, como también la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, disposiciones legales que deben aplicar los comercios que expenden bebidas alcohólicas, como así también en el caso de los bares y salones de fiestas, las sanciones que deben aplicar por el expendio o suministro a menores de edad, de bebidas alcohólicas, como el cumplimiento de prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cabe destacar que antes de la creación del IPLA, el organismo que efectuaba dicha tarea se denominaba, Junta contra el Alcoholismo, ambas instituciones desde su creación, no hacen nada, ni ejercen funciones para la lucha contra el alcoholismo. Son entes gubernamentales cuyo fin es esencialmente recaudatorio o sea pagas IPLA y estás autorizado a vender o regalar toneladas de alcohol. Los ingresos que obtienen del cumplimiento de los comerciantes que se empadronan y cumplen con la Ley se aplican al mantenimiento y el pago de sueldos y gastos administrativos, menos para la efectiva lucha contra el alcoholismo. Por la presente denuncio a la actual Jefa de Fiscalizadores de IPLA, como a su Interventor por el mal desempeño de sus funciones, ya que no aplican sanciones a los comercios que funcionan en distintos lugares de la Provincia y en especial en la ciudad de Tafí Viejo, donde existen funcionando a la fecha y desde el mes de octubre del corriente año, Salones de Fiestas y fiestas clandestinas organizadas por redes sociales, inclusive dentro de predios municipales, sin habilitación Municipal ni empadronados ni autorizados ante el IPLA y ante mi denuncia por escrito, no me dan respuestas a las mismas, y ante mi requerimiento, no responden ni explican la situación de cada uno de las denuncias efectuadas, amparados en que no pueden dar información interna, como así también ante mi requerimiento de solicitud de Audiencia con el Interventor del IPLA, la misma nunca fue concedida. Como consecuencia, mientras algunos cumplimos rigurosamente con el pago de tasas municipales, impuestos provinciales e IPLA, otros explotan la actividad con total impunidad y sin el pago de los tributos provinciales y municipales e IPLA, suministrando alcohol a menores, sin temor a que le apliquen sanciones o multas como debería ocurrir. Por lo expuesto, demuestro como funciona un organismo que lejos de prevenir el consumo de alcohol, al que paga le permite que venda o suministre toneladas de alcohol y al que no paga lo premia, permitiéndole lo mismo y a costo cero y así, en plena pandemia, es otro organismo que no hace cumplir la ley de su creación, ni tampoco contribuye a la prevención del contagio de la Covid, en esta época en que crecen los contagios exponencialmente.

Nicolas Sánchez

Monteagudo 166 – Tafí Viejo