Stefi Roitman y Ricky Montaner están a punto de dar el “sí” y unir sus vidas. Posiblemente esta boda fue una de las más esperadas del mundo del espectáculo, sobre todo porque son dos grandes celebridades, eso quiere decir que sin dudas los invitados serán de lujo y como dijo Maite Peñoñori, serán entre 400 y 600.

En estos últimos días se ha podido ver cómo se preparan los novios para dar uno de los pasos más importantes de sus vidas. Desde sus cuentas de Instagram, los tórtolos se han dejado ver súper emocionados, ni hablar de su entorno como casi toda la familia Montaner que está feliz de que el último hijo soltero haya decido seguir sus pasos.

Ahora bien, a la que por ahí quizás no le agrada mucho esta boda es a Sofía Reyes, la talentosa cantante que es ex novia de Ricky Montaner. Los músicos mantuvieron un romance larguísimo y un amor súper pasional. De hecho, su relación se terminó por la distancia, ni siquiera fue porque no había amor, prueba de que se seguían amando.

Más allá de eso, Sofía intenta no hablar del tema. Ahora la que es el foco de todos los medios es Stefi, la novia. Hace algunas horas, una de las amigas de Stefi que es maquilladora y quien será posiblemente una de las encargadas del look de la actriz, compartió un video donde dejó ver el lugar donde Roitman pasó la noche previa a su boda.

Se trata de una imponente suite en el Dork Haras, lugar donde Ricky y Stefi llevarán a cabo su boda. Si bien los novios no querían la prensa se enterara del lugar, lamentablemente todo les salió mal. Por lo que se sabe los invitados están citados a partir de las 16 horas, entre ellos estará Sebastián Yatra, Marc Anthony, entre otros.

“¿Estamos en el cuarto de María Antonieta o ke?”, escribió la maquilladora mientras filmaba cada rincón del lugar. Stefi decidió compartir la storie en su cuenta de Instagram para que sus seguidores pudieran seguir sus pasos a horas de casarse con el último Montaner. La suite es una cosa de locos, parece haber sido sacada de una romántica novela Italiana.