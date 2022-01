Luego de que en “A la tarde” una de las panelista lanzara la bomba de un supuesto chat de Manu Urcera con una joven planeando un encuentro, los medios enloquecieron y la gente ni hablar. Y es que, que le hayan sido infiel a Nicole Neumann era lo único que faltaba para completar los escándalos de las divas argentinas.

En el día de ayer, Pampito reveló que pudo comunicarse con algunas personas del entorno de Nicole Neumann quienes le dijeron que la modelo y Urcera piensan que todo se trata de un plan de Mica Álvarez, la ex novia del piloto. Según contó el panelista, la joven está muy dolida por como terminó su relación con Manuel.

Paparazzi logró comunicarse con Álvarez para saber qué opinaba del tema y la influencer fue durísima con su ex pareja, pero sobre todo con Nicole: “Yo no inventé esos chats. Yo hoy ya no estoy dolida como dijeron de mí. Además, no me sirve que estén hablando de esto y volver a dar vueltas. Estoy lejos de querer estar en un asunto así“.

Y reveló qué opina sobre que Neumann la acusara de querer perjudicar su relación: “No me extraña que piense cosas distorsionadas y rebuscadas. Será su esencia no la mía. Yo jamás pensé algo así de una ex de Manu ni intenté convencerlo de que el pensara mal de sus ex, y mucho menos yo le hablé mal de un ex mío. Teníamos una relación distinta en ese sentido y yo lo intentaba guiar a Manu por otro camino y con otros valores”.

Como si fuera poco, Micaela confesó que Nicole Neumann fue la tercera en discordia en su relación con Manu Urcera: “Se empezaron a ver antes de cortar conmigo”. ¿Será la nueva China Suárez? Para cerrar el tema y dejar en claro que está furiosa contra la ex de Cubero por inventar cosas, Álvarez quiso dejar un fuerte mensaje.

“Yo nunca hablé del tema desde el despecho ni enojo, simplemente con dolor y jamás mentí sobre nada. Solo quise que se sepa mi verdad y no se ensucie mi nombre con mentiras que quieren instalar ellos de mi. Lamentablemente fui la víctima de la situación y encima tuve que bancarme que me juzguen o inventen cosas de mi. Hoy estoy feliz y en paz y con la consciencia muy tranquila por quien soy y por siempre con la verdad que para mi es el valor más importante”, sentenció.