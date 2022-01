Luego de que Alberto Fernández ratificara que no habrá ajustes ni tarifazos para facilitar un acuerdo con el FMI, el jefe de Gabinete Juan Manzur mantuvo la misma línea discursiva que el Presidente y destacó que la única condición que debe haber para sellar un acuerdo con el organismo de crédito multilateral “es que el país pueda seguir creciendo“.

Manzur, que no suele dar entrevistas ni hablar con periodistas, concedió un extenso reportaje a la agencia estatal Télam y negó la posibilidad de un ajuste. “Todo tiene que ver con generar las condiciones para que la calidad de vida de los argentinos mejore. Por eso es la decisión tan firme de nuestro Gobierno de decir ‘no queremos un ajuste’“, insistió.

El gobernador en uso de licencia de Tucumán defendió la convocatoria del Presidente a los gobernadores para explicar la negociación y cargó contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo ausente y fue el único mandatario provincial que no envió un delegado a la reunión del miércoles.

“La actitud del jefe de Gobierno no ayuda. Lo que hay que hacer es buscar soluciones, y las soluciones se buscan en la medida en que hay diálogo. Por eso yo no comparto la decisión del jefe de Gobierno de no concurrir al diálogo cuando se lo convoca a ver de qué manera se soluciona un problema grave que hoy tiene la totalidad de los argentinos”, se lamentó.

Manzur se metió de lleno en la interna opositora al diferenciar la actitud del gobernador de Jujuy Gerardo Morales de la de Rodríguez Larreta respecto a la convocatoria y valoró que el titular de la UCR reconociera la responsabilidad de Juntos por el Cambio en la toma de deuda.

“Ojalá que estas expresiones que tiene (Morales), en representación de los otros gobernadores de la oposición, se transformen en gestos concretos que vayan en la dirección de colaborar y ayudar para que podamos resolver el problema que hoy tiene la Argentina”, dijo.

El fantasma del default

El jefe de Gabinete buscó despejar dudas sobre la posibilidad de que la Argentina entre en default. “Yo no tengo duda de que va a haber un acercamiento cada vez más firme y va a haber, también, un acuerdo. Estamos ya al final de este proceso y no tengo dudas de que, si aceptan las condiciones de respetar que Argentina pueda seguir creciendo a los niveles normales que requiere nuestra economía para sacar a mucha gente que hoy está en una situación difícil, se va a llegar a un acuerdo”, sostuvo.

Manzur criticó también a la oposición por haber rechazado en el Congreso el Presupuesto 2022: “Fue un error“. Con la prórroga de la ley de leyes de 2021, el jefe de Gabinete será el encargado de reasignar partidas. “Eso se va a hacer en forma directa entre los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete y los del Ministerio de Economía”, aclaró.