“En el caso de las personas electrodependientes por cuestiones de salud, Paz comentó que “la Defensoría del Pueblo firmó un convenio con la Asociación Argentina de Electrodependientes, por lo tanto somos el medio autorizado para asesorar y acompañar a las personas que tienen esta necesidad”.







“En la provincia hay cerca de 300 personas que están en estas condiciones y con estos cortes, que no son programados sino sorpresivos, no nos dan previsión y siempre las personas que están con esta situación nos llaman de manera urgente a los fines de que se les gestione la restitución del servicio o, en otros casos, un grupo electrógeno, los cuales no vienen siendo entregados por la empresa, por lo tanto salimos siempre de garantes a la hora de los cortes”, explicó.