Mario Negri suele advertir que Juntos por el Cambio debe definir si quiere ser una coalición o un archipiélago. Para decirlo de otro modo, a la principal fuerza opositora le llegó la hora de determinar si hay algo -un conjunto de ideas, un programa- que une a sus partes o si los partidos que la componen quedaron allí arrimados por vectores externos e inmanejables como pueden ser la deriva de las placas tectónicas, las erupciones volcánicas o la existencia del kirchnerismo.

Es cierto que Juntos por el Cambio ya estuvo en la oposición -sus componentes se unieron en marzo de 2014 para sacar al kirchnerismo del poder y llevar a Mauricio Macri a la Presidencia-, pero este momento es diferente. Hoy, en la coalición no existen liderazgos unívocos y en ella conviven percepciones divergentes sobre el sentido y las consecuencias que tuvo para la Argentina la primera gestión que llevó adelante el espacio.

Algunos de esos problemas quedaron expuestos en los últimos días cuando el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se paró en un lugar distinto al que eligió el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los dos ya dijeron claramente que quieren ser candidatos a presidente en 2023, los dos gobiernan estados sub nacionales y allí se terminan sus similitudes.

El jujeño repite que su plan es llegar al año próximo como el candidato del radicalismo para encabezar la boleta de Juntos por el Cambio. Hoy es el presidente del partido y desde ese puesto trabajará con los intendentes que la UCR tiene diseminados por todo el país para fortalecer su candidatura y llamará a los dirigentes radicales a dar pelea al PRO en cada instancia que tengan a mano. “Gerardo tiene que romper el desconocimiento, por eso es que va a recorrer la costa bonaerense en estas semanas y buscará decir fuerte lo que tiene para decir sobre los temas nacionales”, explica uno de los radicales que lo acompaña desde hace más de una década.

Esa carencia lo obligó, según explican en su equipo, a salir temprano a mostrar diferencias con su principal competidor en la interna. “Gerardo salió fuerte también porque el PRO hace cosas que a él lo irritan. En la reunión de los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta nunca dijo que no iba a mandar a nadie a la convocatoria del Gobierno por la negociación con el FMI. Eso no fue lo que se habló y después Larreta no manda a nadie, por eso es que Morales se calienta“, describe uno de los habitantes del búnker jujeño.

Morales dijo que no enviar representantes a la reunión de gobernadores con el Presidente era una “pendejada” y aceleró la marcha de la competencia interna cuando sostuvo: “Esta deuda que se está negociando la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir y escuchar”.

Esta última frase fue la que hizo hervir a los halcones del PRO, que desde las redes sociales castigaron al jefe radical por su diálogo con el Gobierno de Alberto Fernández.

En las cercanías del jefe de Gobierno porteño se apuraron a mostrar su alegría por esa situación. “Podemos decir que Horacio no puede estar mejor. Ahora está Morales en el fuego de los halcones y nosotros la miramos de costado”, explica un funcionario porteño de diálogo casi diario con su jefe. Es verdad que Rodríguez Larreta debe sentirse aliviado por correrse de las obsesiones de los duros del PRO porque lleva meses, por no decir años, con el mote de blando. Cuando le toca explicarlo, el Jefe de Gobierno dice que él mismo se considera de centro, y que esa idea coincide con la que considera la mejor estrategia posible para llegar a la Casa Rosada.

A ese plan, que Rodriguez Larreta cultiva desde hace años, le creció un problema en 2021: Macri comenzó a combatirlo cada vez con menos disimulo. Macri teme que la opción del centro extremo y la idea de Rodriguez Larreta de sumar a sectores del progresismo y del peronismo a Juntos por el Cambio terminará desdibujando la coalición y hará imposible llevar adelante las reformas que propone el ex presidente.

Mirá también

El ex presidente suele poner como ejemplo de una mala incorporación a la llegada de Margarita Stolbizer a la coalición. “Salvo que robar es algo condenable, todas las otras ideas que tiene Margarita están mal. No nos sirve para nada un acuerdo con ella, porque después tenemos que atender sus ideas y no las nuestras”, dijo hace algunas semanas Macri en una reunión con un puñado de dirigentes de su confianza. Por supuesto, para Macri el responsable de esa jugada, y de otras similares, fue Rodríguez Larreta.

El Jefe de Gobierno sabe que casi todas las posiciones de los duros del PRO tienen el aval implícito o explícito de Macri y que incluso dirigentes nacionales como Patricia Bullrich dicen en público lo mismo que piensa el ex Presidente. Bullrich ganó mucho peso interno en el PRO durante la pandemia y desde hace varias semanas está dedicada a armar un plan de recorrida por la provincia de Buenos Aires. Esta semana se reunió con dirigentes de la cuarta sección electoral y tiene pensado poner al distrito más poblado en el centro de su estrategia nacional. Cerca de la jefa del PRO desmienten que esté pensando en mudar su domicilio desde la Capital a la Provincia pero admiten que quiere fortalecerse en el distrito en el que desembarcó Diego Santilli en la última elección. Ya habrá tiempo de dedicarse a esa pelea.