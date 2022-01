Hace tiempo que Laurita Fernández decidió expandir su carrera artística más allá del baile y la actuación para iniciar un camino en la conducción. Empezó en Combate junto al Pollo Álvarez y Juani Martínez, siguió en Cantando 2020, con a Ángel De Brito y en 2021 le llegó la oportunidad de estar sola al frente de un programa en eltrece: El club de las divorciadas.

Pero el talk-show no cumplió con las expectativas del canal y luego de tres meses fue levantado. Sin embargo, la rubia tiene revancha y desde el 17 de enero al 8 de febrero reemplazará a Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo, mientras el conductor se toma unas merecidas vacaciones. “¡Vamos a jugar!”, manifestó en sus redes sociales, confirmando la noticia.

Laurita se había despedido del canal el 10 de septiembre, luego de sortear muchos obstáculos. En un principio, estaba todo listo para que saliera al aire el 17 de mayo, en sintonía con el regreso de Marcelo Tinelli con ShowMatch, pero a último momento, se pospuso. Mientras la versión oficial aseguraba que era una cuestión netamente de programación, las malas lenguas decían que la señal no estaba conforme con el ciclo.

Finalmente el 13 de junio salieron al aire con un talk show en el que buscaban ayudar a mujeres de todas las edades que estuvieran atravesando una separación o necesitaran asesoramiento para definir cómo seguir con sus parejas. Para eso, había un panel conformado por especialistas: la sexóloga Alessandra Rampolla, el psicólogo Gabriel Cartañá y la abogada Viviana Koffman.

Pero a menos de dos semanas, el ciclo sufrió su primera baja: en medio de rumores de mala relación con la conductora, Rampolla renunció con la excusa de un compromiso laboral en Australia -que recién empezará a grabar en los próximos días-. Y como el rating no acompañaba, el formato pasó por varios cambios. Se sumó un panel de famosos, en el que se destacan Luisa Albinoni, Adriana Salgueiro y Matías Alé, entre otros.

En lugar de centrarse en las rupturas o divorcios -como indica su nombre- el programa viró a lo opuesto y comenzaron a buscarle pareja a distintos participantes. Pero ni con eso lograron levantar las bajas mediciones. “Empezamos haciendo un tipo de programa y después fue mutando. A mí me obligó a ir adaptándome a todas esas cosas, y de pronto encontrarme haciendo algo que no espera hacer, desde cosas más fuertes, más trágicas, más lúdicas. Es difícil salir a batallar con todo eso, pero no quiere decir que no vamos a pelearla, que no vamos a salir a buscar el programa posible”, reconoció Laurita en diálogo con Intrusos a fines de julio.

Fuente: Diario 26