Stefi Roitman y Ricky Montaner vivieron este sábado uno de los momentos más felices de su vida. La pareja se casó en una espectacular fiesta con 600 invitados en el complejo Doks de la localidad de Exaltación de la Cruz.

Con total hermetismo y con muchas reglas para que sus invitados no filtraran detalles de la boda, la pareja dio el sí pasadas las 19 en una celebración mixta (judía y evangélica). Horas antes, Ricardo Montaner y su esposa Marlene se volcaron a las redes sociales para expresar la emoción que sentían por el gran paso de su hijo.

“Se está cerrando un ciclo en mi vida, es un ciclo importante. Se casa mi primogénito, el primero de la segunda camada y el último por casarse. Y podría parecer una tontería porque ya se casaron 5 pero es el último y el primero”, escribió la mujer.

Y agregó: “Cuando Mau se casó fue muy fuerte para mí, era mi chiquito, el del cuarto de al lado, con los otros tres la transición fue más suave porque ya no vivían en casa, con Eva mi pompañerita, era como el acompañamiento para poner en práctica lo que habíamos hablado mil veces”.

Por último, Marlene expresó: “Y ahora Ricky, aunque tampoco vive en casa con él se cierra esta etapa, ya no hay más bodas que montar, ya cada uno tiene su propio camino, su propio núcleo y en mi la tranquilidad absoluta de que todos están con quienes Dios decidió ( porque a eso si que le he invertido oración).

Nueva etapa todos los hijos casados, Me hace feliz y me da guayabo pero la verdad tengo q decir: “Buen trabajo”.

Por su parte, Ricardo Montaner compartió un video a través de sus Stories y explicó a qué se debe su “ausencia” en las redes: “El de hoy es un día hermoso. Muy emocionante, muy emotivo. Lleno de esas emociones de felicidad, nostálgicas. Estamos ante un acotamiento familiar hermosísimo que es la boda de Ricky y Stefi”.