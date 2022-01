Los más jóvenes quizás no sepan que Brenda Gandini, además de ser una gran actriz y la pareja de Gonzalo Heredia, es la hija de Daniela Cardone, todo un símbolo en los años noventa por su belleza y su actitud.

En esa época de las súper modelos lánguidas y rubiecitas como Valeria Mazza o Carola del Bianco, Daniela brillaba con su melena cortita castaño oscuro y un modo de ser completamente distinto.

Con los años, Cardone se hizo DJ y de a poco se fue alejando de la esfera pública, hasta que lo último que se supo de ella fue su paso estelar en 2019 por Sex, viví tu experiencia, la creación de José María Muscari en la que la diva noventosa lo dio todo.

Luego, Daniela fue noticia por un tema bizarro: su costumbre de embalsamar a sus gatitos. Esa cuestión, como mínima particular y curiosa, hizo pensar a muchos que los patitos de Dani no andaban muy bien acomodados en la fila. (Pero, ¿quiénes éramos para cuestionarla?).

Como sea, después de mucho tiempo sin novedades de Cardone, Brenda habló con Para Ti y contó en qué anda su mamá, a quien le agradece lo “normal” que le hizo pasar su adolescencia, cada vez que la visitaba, ya que buena parte de su vida la pasó con el papá, en la Patagonia.

“Yo vivía en el sur y estaba alejada. No consumía tele ni revistas y llegué a Buenos Aires cuando tenía 18. Ella me lo hizo naturalizar tanto que nunca sentí que fuera un boom o que era la hija de una famosa. Fui más consciente cuando vine acá porque todos me hablaban de mi mamá”, dijo.

“Yo venía a visitarla y era todo normal. No era esta cosa que por ahí imaginan los otros. Yo le digo que admiro esa parte de que me hizo vivir todo con naturalidad”, agregó, y destacó de su mamá su personalidad con la que siempre “rompió estructuras y fue muy libre”.

“Es una mujer a la que admiro porque siempre fue detrás de lo que quiso, sin importarle los demás. Fue la primera que hizo un topless, era otra época y se animo a ser distinta. Le agradezco esa libertad que me dio como mujer. Fue su mayor enseñanza”, indicó Gandini.

Finalmente, develó en qué anda Dani: “Está alejada del medio porque está abocada a otras cosas personales. Está bien y hermosa como siempre”. Reticente a hablar de su madre, Brenda no contó que está con todas las energías puestas en la causa ambiental.

De hecho, hace un tiempo se supo que había decidido arrancar una nueva vida de cero en Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, desde donde se esfuerza para salvar las vidas de los elefantes que viven en nuestro país.

“Los animales me gustaron siempre, pero desde pequeña los elefantes fueron algo que me llamó la atención, tuve como una conexión inmediata cuando estuve de cerca de ellos”, dijo sobre el tema a DiarioShow.

“En estos años, con los cierres de los zoológicos, se revolearon animales al extranjero, sin investigar realmente adónde iban a parar y cómo están hoy, y nuestro país no tuvo la posibilidad de demostrar la capacidad que tenemos para ayudarlos”, cerró la ex modelo y DJ.