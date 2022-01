Leonardo Paterlini, Gustavo Zangare, Darío Montelongo y Mike Matas conforman Telemic, la banda tucumana de pop que hoy participará en el primer programa del año de “Unísono” por la TV Pública en su nuevo horario de las 18. Gustavo Zabala será el presentador, y también estarán En Clave Sureña de Neuquén, Zombie Killer de Salta, Opalira de Buenos Aires, Paola Ruíz Díaz de La Pampa y Claudio Kleiman de la Capital Federal.

Canal Encuentro

“Con Flora no es un canto a la vida”, el documental de Iair Said, el Canal Encuentro repone desde esta noche a las 23 su ciclo No Ficción. El filme es la historia de una mujer de 90 años que quiere morir desde que nació.