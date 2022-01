Si estas dentro de las pautas establecidas acércate para un testeo exprés en los siguientes horarios:

Hospital del Carmen (Muñecas 2550)

Lunes a domingos, de 7 a 19 horas

Plaza Belgrano (Bernabé Aráoz esquina Lavalle)

Lunes a domingos, de 9 a 15.30 horas

Parque 9 de Julio (Av. de los Próceres esquina Amadeo Jacques)

Lunes a sábados, de 9 a 16 horas

Testeos este fin de semana.

Los profesionales de la salud explicaron que con las variantes, no es necesario los 15 minutos, ya que con menos tiempo es suficiente para que se contagie una persona y por supuesto los dos metros no corren para estas variantes. Hoy contacto estrecho o conviviente de un positivo, es positivo, aunque no tenga síntomas, por lo tanto, esa persona no necesita hacerse un hisopado sino aislarse en su casa por 14 días. Solo debe consultar para hisopado en caso de tener síntomas como fiebre alta, dolor de cuerpo, fiebre mayor, dolor de pecho, entre otros es ahí donde debe consultar a una guardia febril.

Fuente: Lv12