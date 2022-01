Citigroup Inc dijo a su personal que despedirá, a partir del 14 de enero, a quienes no estén vacunados contra el coronavirus. Así, Citigroup será la primera firma de Wall Street que aplica la política de “sin vacuna, no hay empleo”, mientras la industria financiera intenta descifrar cuán seguro es traer a los empleados a la oficina.

La firma informó en octubre de 2021 que exigiría que los empleados estadounidenses se vacunen contra la covid-19. El banco dijo en ese momento que evaluará las exenciones por motivos religiosos o médicos, o cualquier otra adaptación por ley estatal o local. (Reuters)