Con la crisis sanitaria actual, la realidad social y sus comportamientos fueron temas de profundos debates y cuestionamientos. En estos años que se atravesó entre confinamiento estricto y ahora con actividades con más libertad, porque la mayoría y aquellos que valoran la vida, se acercaron a los vacunatorios y decidieron salvar y cuidar su salud. La salud nuestra mayor herramienta de bienestar, fue trastocada en estos dos años, aquí en mi terruño, la Covid, sí que provoco pérdidas que dejaron un gran vacío y dolor. Desde el momentos que se inició esta pandemia, nuestros vecinos afectados no dejaron de recibir atención por parte del personal municipal, el trabajo que realizan estos buenos vecinos, desinteresado, dejando de lado su familia, exponiendo su salud, recibiendo unas que otras críticas, pero nunca abandonaron a un simoqueño contagiado, son verdaderos protectores de sus vecinos que deben cuidarse, y son ellos que se encargan de no hacer que le falte nada. Están atento al detalle mínimo, dejan su número de teléfono personal, porque si requieren una atención en el nosocomio local. Salen en varios vehículos, con lo necesario para cada familia, las calles de la ciudad se visten de solidaria con su paso, en cada hogar su altruismo queda demostrado, que no les interesa el color político; Son ellos los encargados de hacer que los días de aislamiento no sean eternos. Porque te trasmiten energías positivas, te estimulan a seguir adelante que pronto todo estará bien. Una cruzada en tiempo de pandemia, que no se debe mirar para otro lado, son mujeres y hombres, que trabajan en forma mancomunada con las autoridades de salud, para llegar a cada vecino. Solo resta agradecer que su accionar es único en el país, la deferencia de ellos, es el camino a terminar con las antinomias que nunca conducen a nada. Nos sigamos cuidando, que al final del túnel se está observando una luz de esperanza para la humanidad.

Sergio Saprun

Hipólito Yrigoyen 168

Simoca