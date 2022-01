Ya transcurrieron una gran cantidad de años de ese amor, mucha agua corrió bajo el puente. No obstante, esa historia regresa a la superficie una vez más, con diversas aristas. El romance que protagonizaron Fede Bal y Laurita Fernández volvió a la palestra.

Todo se centra en un mito, un episodio remanido que transitó por el ostracismo, por el ocultamiento como si fuese el Santo Grial. Cientos de teorías, declaraciones cruzadas y contrapuestas. Pero ya salió a la luz la verdad, la absoluta realidad.

La primera en arrojar la piedra fue Carmen Barbieri, que en su programa matutino se le escapó que ese tatuaje en el lomo de su hijo pertenece a los labios de Laurita. Y luego, la propia bailarina lo confirmó en LAM: “Él creo que nunca admitió públicamente que era mi boca”.

El quid de la cuestión se direccionó hacia Bal y los argumentos para mantener en secreto ese diseño, así como conocer el pensamiento de su actual pareja Sofía Aldrey al respecto. Así que el actor se convirtió en la palabra más buscada.

Intrusos encontró a Fede, quien no gambeteó el tema y contó la reacción a la revelación que soltó Barbieri: “Mi madre no me metió en ningún problema, estoy muy bien y muy tranquilo”.

En cuanto a lo que piensa Sofía, Bal contó: “Es algo de mi pasado que viví con una pareja que tuve, que ustedes la conocen y ahora sale todo a la luz. ¿Por qué me lo taparía? Mi pareja actual lo sabe”. Una frase que especifica el grado de confianza con su novia.

A la hora de aportar más pormenores de su determinación por mantener el dibujo, el hijo de Carmen soltó una concepción peculiar: “Es el tatuaje de la boca de una pareja con la que compartí mucho tiempo, a quien amé muchísimo. Está todo bien, la vida toma otro camino No es que me lo voy a tapar porque ya no está más en mi vida, porque en algún punto todos nuestros ex siguen estando”. ¿Le habrá gustado semejante declaración a su novia?