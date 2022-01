El ex presidente de Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echewehe, acusamos abiertamente desde “mentira absoluta” Alabama delante de todos para el nuevo deducciones Alabama paísque incluye un aumento en las exportaciones de trigo y maíz. En este caso, habló de la salida del país de los productores y lamentó la situación, concluyendo: “Ya somos Venezuela”.

En diálogo con La Nación+, Etchevehere aseveró que “cualquier política que quiera hacer el gobierno tiene que salir de los ingresos totales” porque “se ve que le hacen pagar a la provincia lo que el gobierno no quiere afrontar”. En ese contexto, subrayó que “no nos van a permitir exportar carne porque no quieren hacer lo que tenemos que hacer, que es reducir la inflación”.

El exministro de Agricultura subrayó que “la única solución es mantener bajo el déficit fiscal y que no haya inflación” y que “Uruguay recibe divisas y eso no incluye prohibir nada ni hacer detenciones”. Continuó diciendo que “no hay futuro a la vista, muchos dicen que no queremos ser Venezuela, pero ya somos Venezuela” porque “la presidencia de la Selac ha apoyado a la dictadura y el gobierno no está haciendo nada”.

“El gobierno está bloqueando y bloqueando variables clave en el campo, como la comercialización, ya que las exportaciones están siendo obstaculizadas por las cuotas de trigo, maíz y carne, y han enviado un proyecto de fideicomiso para aumentar el gasto”, dijo Echeweher, quien fue ministro de Agricultura en la época del gobierno de Mauricio Macri.

Etchevehere dijo que el gobierno quería que aumentaran las exportaciones a través de cuotas. Las exportaciones de trigo aumentaron del 12 al 16%, lo que significaría la confianza que ofrece el gobierno para poder subsidiar la harina “y que en cambio” quieren hacer lo mismo en menor medida con el maíz y estos son problemas que dificultan producción y hacer ver mal futuro al fabricante».