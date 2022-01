Se conocen hace muchos años. Se los vinculó hace otros tantos, y ellos recién en marzo del año pasado confirmaron la relación de amor entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo que nació luego de una gran amistad.

Desde entonces, vivieron crisis, se separaron, lo dejaron asentado en sus redes sociales: borrando fotos y románticos posteos que se habían dedicado, y hasta expresando su bronca por escenas de celos. Se reconciliaron. También lo dejaron entrever por sus respectivas cuentas de Instagram. Y en diciembre viajaron a los Emiratos Árabes a participar de un homenaje a Diego Maradona en la Maradona Cup en el partido que disputó Boca Juniors contra el club español Barcelona.

De allí, se fueron a Miami, en donde celebraron la Navidad. Y antes de año nuevo, protagonizaron un nuevo escándalo: ella le recriminó que no podían abusar de las salidas nocturnas ya que estaban en un viaje familiar, y él salió igual al boliche. Y hasta hubo forcejeos y golpes de puño con un fanático que le pidió una selfie. Desde entonces, no volvieron a verse ni a hablar. Hasta que ella decidió compartir en sus redes sociales un nuevo gesto de acercamiento que volvió a despertar versiones de reconciliación.

En las últimas horas la hija de Claudia Villafañe grabó un video desde su auto mientras circulaba por una autopista de Miami y escuchaba música. Sin embargo, no se trataba de la cualquier banda: ella se encargó de mostrar que estaba sonando Barrio Viejo, la banda que lidera el exfutbolista.

Y tampoco se trataba de cualquier video en particular, sino que buscó el de la visita del exjugador a Los Mammones, el exitoso programa de Jey Mammon y al que ella misma acompañó a su entonces novio.

Mientras tanto, ella sigue en Miami con su familia y él viajo a Nashville (Tennessee) con amigos para disfrutar de otras bandas musicales. “No hay mal que por bien no venga”, escribió Osvaldo junto al emoji de una persona con un sombrero puesto –accesorio que él suele usar- y las manos haciendo un popular gesto de rock and roll, estilo de música que lo define. Además, cuando anunció que seguiría su viaje por los Estados Unidos, aseguró que estaba “harto de los reguetoneros y cumbieros” y que irían a la ciudad de Nashville “en busca de gente real y rock and roll”.

Ya desde allí, compartió videos en un bar viendo tocar una banda, también el público bailando. Él y sus amigos estaban disfrutando de esa experiencia. Sin embargo, no dejó de enviarle guiños a Gianinna Maradona al publicar y recordar fotos de Diego, quien fuera su ídolo incluso desde antes de comenzar su relación con la diseñadora.

Así las cosas, ninguno de los dos volvió a publicar fotos románticas en sus redes sociales. Y aunque no están juntos ahora, bien podrían postear alguna de archivo. En tanto, ambos se han mostrado reticentes a expresar sus sentimientos públicamente. Por caso, hace rato dejaron de seguirse en Instagram para evitar cualquier tipo de especulación frente a cada pelea. Pero, de alguna u otra forma, se encargan de demostrar si siguen juntos o no.

De manera tal que habrá que esperar a que alguno de los dos quiera expresarse públicamente y despejar cualquier tipo de dudas sobre el presente de su relación sentimental.

Fuente: TELESHOW