Después de que se confirmara a fines de agosto el romance entre Sabrina Rojas y el Tucu López, ambos se convirtieron en una de las parejas más populares, que comparten a diario algunos momentos de su intimidad con sus seguidores en las redes sociales. Y ahora, después de un 2021 que los unió sentimentalmente, este 2022 lo refuerza en el plano laboral, porque este domingo debutaron con Emparejados, el nuevo programa de América que los tendrá como anfitriones una vez por semana, de 19.45 a 21 horas.





Sacándose selfies en un sillón, así fue la primera imagen que se vio de Sabrina en pantalla. Y tras escuchar un timbre, expresó: “¿Quién es?”. Eso dio pie a la divertida entrada del Tucu, que llegó improvisando una supuesta llegada a su departamento. “Yo, gorda, abrime”, respondió él. “Ay, mi amor, siempre te olvidás las llaves ¿Por qué la misma historia todos los días?”, contestó ella. “¿Dónde está la llave?”, siguió el, mientras entraba al estudio con un casco de moto en su brazo. “Ahí, mi amor, en la mesa, donde está siempre. Te pido que no me hagas lío que ya llegan los invitados”, le informó Rojas.

“¿Otro sillón más?”, reaccionó él al ver uno nuevo, todo enfundado en plástico. “Es que cuando sale canje, hay que aprovecharlo”, se justificó Rojas. “Pero está llegando la gente, saquemos esto”, dijo él al ver el plástico que lo cubría. “¡No, no lo saques! ¡Es que no sé si lo dejo o no!”, exclamó ella. “¿Vos estás queriendo vender el canje? Es un montón”, le replicó el Tucu. “No, como mucho lo devuelvo, pero ¡mirá el canje que pegué! Te estoy amueblando toda la caja, mi amor”. Después de un intenso ida y vuelta, terminan retirando el plástico, justo en el momento en el que sonó nuevamente el timbre. Allí, aparecieron los panelistas que los acompañarán durante todo el ciclo: Débora D’Amato -que también se desempeña en A la tarde, en el mismo canal-, Sebastián Pollastro (exparticipante de Gran Hermano 2017), May Martorelli (expanelista de El Show de los Escandalones) y Juan Etchegoyen (conductor de Mitre Live).

Ya con todos los integrantes en el estudio, López tiró la primera indirecta hacia su novia: “Vamos a hablar de casamiento”, anunció. ”¿El nuestro?”, retrucó rápidamente Sabrina. “¡Ah, re!”, exclamó él, mientras se arrodillaba simulando una pedida de mano. “Tengo unos papeles que arreglar antes, mi amor”, contestó ella filosa, haciendo referencia a su próximo divorcio con su ex, Luciano Castro. “Arreglá ese quilombito”, disparó él entre risas.

“No me quiero perder la primicia, ¿hay fecha de casamiento ya?”, les preguntó Etchegoyen. “No tenemos fecha, esperá que veo si me contestaron del Registro Civil”, acotó el Tucu simulando buscar en su celular. “No, no tengo el mail, todavía no”, completó.

¡Barbie Vélez y Bautista Lena son los primeros invitados de Sabri y Tucu! ¿Cómo se llevan con las mentiras? ¿Perdonarían una infidelidad? ¿Cómo serán las relaciones del futuro?

Sin embargo, el panelista siguió indagando y les consultó si es un tema que ya estaban hablando como pareja. “Desde antes de conocernos”, comentó en broma el conductor. “Lo quiero. Yo te digo algo, si nos casamos, quiero que sea al mismo nivel de la pareja que se casó este finde semana”, respondió Sabrina, haciendo referencia a la lujosa boda de Stefi Rotiman y Ricky Montaner. “Tengo una pésima noticia para decirte: la vara está muy alta. No creo que ni siendo la reina del canje que sos, vamos a poder meter ese nivel de casamiento”, disparó el Tucu, y dio paso a lo que fue el primer informe del ciclo, en donde se mostraron imágenes de la boda del hijo de Ricardo Montaner.