De un tiempo a esta parte, de Leonardo Sbaraglia sólo sabemos lo que él quiere que sepa. No suele estar involucrado en chimentos ni escándalos y sí, en cambio, en películas muy exitosas en las que siempre se destaca, como Errante corazón y, la anteúltima de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria.

Así como se sabe poco y nada sobre su vida privada, Leo siempre se ocupó de proteger a su hija Julia de los medios y la exposición pública. Por eso, nunca muestra fotos con ella en sus redes ni la presentó en revistas. ¡Hasta ahora!

Porque en el último programa de LAM, el actor de Relatos salvajes se animó a hablar sobre la adolescente, luego de explicar por qué abrazó el bajo perfil. “Me hicieron mucho daño hablando de mi vida personal. Yo estaba recién separado y me empezaron a relacionar con una y otra persona y nada era real”, se defendió.

Y dijo: “Me encerré mucho, no respondí los llamados y sólo le contesté a algunas personas: ´Todo es mentira´. Yo tengo a Julia, mi hija de 15 años, y la cuido mucho, no me gusta que escuche cosas que no son ciertas”.

En ese punto, Ángel de Brito quiso saber cómo era su hija y cómo vivía la paternidad. “No es fácil por el momento que le tocó vivir: en una etapa en que debería pensar sólo en ir a bailar y juntarse con amigos está preocupada por contagiarse Covid”, arrancó.

Y se deshizo en halagos para con “su nena”: “Más allá de eso, Julia es una hermosa persona, una gran estudiante, sensible e inteligente. Ahora viajamos a Barcelona y compartimos unos días juntos, fue soñado. Y esas son las cosas que me hacen bien a mí, podemos ir a cualquier lado y siempre lo pasamos bien”.

El ex Clave de Sol señaló que le encanta pasar un poco de tiempo a solas con ella, porque es su oportunidad de charlar. “¿Pensás que va a ser actriz?”, le preguntó De Brito y el actor respondió que no cree que siga sus pasos. “La veo más por el lado de la moda y el diseño de indumentaria porque le gusta mucho la ropa”, dijo.

“Se viste bien y se fija mucho en qué usa…así que creo que lo de ella viene por otra lado: nada que ver con la actuación”, cerró Leonardo, orgulloso de su hija.