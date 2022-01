Mientras que Mar del Plata registra una temporada récord, con playas colmadas de turistas, restaurantes repletos de comensales y bares y boliches funcionando al tope de su capacidad, la nocturnidad se torna cada vez más violenta y opaca el verano de “La Feliz”.

Tras una seguidilla de peleas entre grupos de jóvenes en Playa Grande, esta vez los disturbios se trasladaron a las inmediaciones del bar de playa “Tolk”, ubicado en el balneario Alicante, donde un joven resultó herido con un arma blanca y se encuentra internado con pronóstico reservado.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales de la Comisaría Primera acudieron este domingo por la madrugada a la zona de Ituzaingó y la costa, adonde había tenido lugar una pelea. Allí, los oficiales hallaron tendido en el piso a un joven inconsciente, que había recibido un cuchillazo en el abdomen.

A partir del relato de sus amigos, la policía pudo identificar a los dos supuestos agresores y procedió su detención. Además, pudo secuestrar a uno de ellos el cuchillo con el que habría cometido el ataque.

La víctima fue identificada como Leandro José Figueroa (22), quien finalmente fue trasladado por sus amigos en un vehículo particular a la Clínica Colón debido a que la ambulancia se demoró más de los esperado.

De manera provisoria, la fiscal Andrea Gómez dispuso la formación de una causa por lesiones graves en riña y el alojamiento de los dos imputados en la Unidad Penal 44 de Batán a la espera de recepcionar distintas declaraciones.

Según informó el municipio, los imputados registran antecedentes por los delitos de robo, daño, resistencia a la autoridad e infracción a la ley de drogas.

Este fin de semana también tuvo lugar un violento enfrentamiento a la altura de Playa Chica. Ocurrió el viernes a las 6 de la mañana, en las inmediaciones del restaurante “Manolo”, y las imágenes fueron captadas por testigos que pasaban por el lugar,

“Fue entre las 6 y las 6.30; justo lo vimos cuando salíamos del trabajo”, relataron testigos al sitio 0223.com. La grabación en cuestión muestra detalles de la violenta secuencia, que se inicia cuando un grupo de chicos se enfrentan a golpes de puño junto al semáforo que está instalado en la esquina de calle Castelli y avenida Patricio Peralta Ramos. A uno de los protagonistas se lo distingue especialmente porque aparece sin remera.

“¡Pedazo de pijotero!”, se escucha gritar a uno de los ocupantes del vehículo desde donde se filmó la batalla campal, mientras que otra mujer comenta que “le bajaron todos los dientes al pibito que estaba en cuero”.

Hasta el momento, tampoco trascendió en qué circunstancias comenzó la contienda entre los jóvenes que aparecen en el video.

En ese mismo lugar también se produjo un feroz ataque en patota, en la madrugada de Navidad, que tuvo que blanco a un futbolista del club Aldosivi, de 19 años, el cual sufrió traumatismo de cráneo, además de heridas en sus brazos producto de los botellazos recibidos.

El padre del joven agredido compartió las imágenes del ataque contra su hijo en su cuenta personal de Facebook. Las imágenes muestran cómo el joven es atacado a botellazos y, ya tirado en el piso, molido a piñas y patadas.

“Para mí es muy feo tener que publicar este video que es sólo una parte de cómo estos chicos golpearon salvajemente y lastimaron a mi hijo. Necesito que por favor quien tenga más material me lo pase. Me sirve mucho para poder hacer justicia porque la justicia actúa muy lentamente. Pido que nadie actúe por cuenta propia y vaya a buscar a estos chicos”, manifestó Lombardo en sus redes sociales.

El joven fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos con graves heridas, pero no pudo ser ingresado por falta de camas. “Mi hijo tiene un golpe en la cabeza y nos dijeron que tiene fractura de cráneo. Y no sabemos si tendrá secuelas. No lo internaron en el Hospital Interzonal porque no había camas pero nos dijeron que fuéramos el lunes para hacer unas placas. Él no está bien, porque cuando se levanta tiene mareos. Y hay que reconstruirle el brazo, porque se lo quebraron a golpes. Queremos justicia”, sostuvo el hombre durante una entrevista.

