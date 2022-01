Durante la tarde de ayer el legislador Federico Masso visitó el barrio Néstor Kirchner II para festejar el Día de Reyes Magos en el merendero “Por un Niño Feliz”.

El referente de Libres del Sur criticó al gobierno de la provincia por la falta de inversión para dar respuesta a las grandes carencias que existen en relación a los servicios básicos “Una vez más reforzamos el compromiso de seguir trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos y tucumanas. Es por eso que exigimos al gobierno que haga las inversiones necesarias para solucionar la falta de acceso a los servicios básicos que existe a lo largo y ancho de la provincia. Desde hace más de 20 años todos los gobiernos se han llenado la boca de promesas vacías; promesas de infraestructura y obras para ampliar y mejorar las redes de agua potable, las redes cloacales y de gas natural, pero llegan al poder y se olvidan de la gente. Hace más de 20 años que el gobierno promete obras y no cumple”.

En este aspecto se refirió a la urgente necesidad de implementar políticas públicas de manera urgente “No nos vamos a acostumbrar a que el pueblo tucumano siga sufriendo las consecuencias de la desidia y la corrupción del gobierno, como lo vemos lamentablemente en la zona sur de la capital. Actualmente los vecinos de esta zona no tienen acceso al agua potable, debido a la falta de presión y a la calidad lamentable del agua. Además, el servicio cloacal no está a la altura de las circunstancias, ya que colapsa constantemente. Y por último, no puede ser que no se cuente con una capa asfáltica como corresponde. Todas estas carencias impactan negativamente en la salud y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.”

Por último, Masso destacó que la manera de sacar a la provincia adelante es recuperar el trabajo genuino mediante convenios con Pymes y emprendimientos. “Debemos construir un presente y un futuro para la provincia y el país. Para ello tenemos que recuperar el trabajo genuino estableciendo convenios con las Pymes, desde del Ministerio de Producción y el Ministerio del Interior de la provincia, para que incorporen trabajadores de la economía popular. Estos trabajadores, pertenecientes a distintos programas sociales, se han capacitado arduamente y han demostrado que merecen ser incorporados al trabajo genuino. Además, las Pymes y los numerosos emprendimientos de la provincia pueden beneficiarse no solo de esta mano de obra, sino también de la disminución de las cargas sociales previstas en estos convenios.”

Fuente: Federico Masso