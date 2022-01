“Yo no lo maté”, respondió el padre de Nahir Galarza, al ser consultado por “Infobae”, si él había acabado con la vida de Fernando Pastorizzo o si se trataba de una estrategia judicial.

“Me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir, pero no voy a decir más nada”, añadió Marcelo Galarza.

“Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo”.

Lo dijo resignado después de enterarse de que Nahir le pidió a su abogada que solicitara protección para su madre Yamina, según ella víctima de violencia de género, para su hermano y para su abogada. “Porque en la familia de mi papá la mayoría son policías”, argumentó la joven.

“Yo no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido”, aseguró.

De acuerdo con la denuncia que hará Nahir mañana lunes, aunque podría pasarse para el martes, Fernando, malherido, le suplicó: “Llamá a una ambulancia”, pero su padre, según su acusación, le dijo que se llevara el arma y se fuera.

Ante la Justicia, Nahir dijo que no quiso matar a Fernando. Que los dos disparos se le escaparon y que él se había llevado el arma de arriba de la heladera. “Ella dice que el padre le dijo que se iba a hacer cargo, pero no lo hizo. La involucraron pensando que podía salir antes. Y si Nahir no lo dijo todo este tiempo es porque en Derecho existe algo que se llama ‘temor reverencial’, que es el miedo a los padres”, explicaron.

“Papá era todo para mí, pero siento que me falló, nunca dijo la verdad”, se lamentó ante su abogada. Y le contó que le escribieron lo que tenía que decir. Y que ella estaba confundida, que no entendía nada, que era como una película.

Ahora no quiere recibir a su padre. Ni le atiende el teléfono. Ni ella sabe cómo terminará esta historia.