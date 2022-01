La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), la organización detrás de los Globos de Oro, entregará sus premios al cine y la televisión este domingo desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles fuera del aire, sin nominados, invitados famosos, alfombra roja, prensa o siquiera una transmisión en vivo. Los ganadores se anunciarán vía Twitter.

“El poder del perro” y “Belfast” lideran las nominaciones con siete postulaciones cada uno.

Los miembros de la HFPA y algunos beneficiarios de las subvenciones filantrópicas del grupo se reunirán en el Hotel Beverly Hilton para un evento privado de 90 minutos. Los nombres de los ganadores se revelarán en tiempo real en redes y el sitio web de la entidad.

La HFPA explicó el martes que “no habrá público” e indicó que el selecto grupo de miembros de la asociación e invitados de sus programas sociales que sí estarán deberán mostrar un certificado de vacunación completa con dosis de refuerzo y una prueba PCR tomada en las 48 horas antes del acto. “No habrá alfombra roja. No se aceptarán solicitudes de acreditaciones de prensa para este evento”, añadió la HFPA.

Ya se sabía que NBC no iba a retransmitir estos Globos de Oro por primera vez desde 1996, pero la semana pasada se desveló que tampoco habrá emisión en directo por internet. Todas estas medidas chocan con el ADN de los Globos de Oro, que, tradicionalmente, eran una de las fiestas más glamurosas, esperadas y excitantes de Hollywood.

Cada año, el mundo del cine se unía a comienzos de enero para descorchar la temporada de premios del cine con un espectacular evento repleto de figuras de la gran pantalla y con una alfombra roja en la que las copas de champán no paraban de ir y volver. A diferencia de los ceremoniosos y formales Oscar, los Globos de Oro apostaban por un tono mucho más desenfadado y divertido -eso resultaba muy jugoso para presentadores como Ricky Gervais, Amy Poehler y Tina Fey- y tenían el aliciente de incluir entre sus premios a lo más prestigioso de la televisión. Sin embargo, estos galardones, que en ocasiones llegaron a competir en impacto y eco con los Oscar, se asoman ahora al abismo.

No se puede decir que el descenso a los infiernos de los Globos de Oro fuera una sorpresa en Hollywood. Las acusaciones de corrupción y comportamientos muy discutibles de los miembros de la HFPA se habían conocido durante años e incluso fueron motivo de chiste en las propias galas.

Entre otras prácticas de dudosa ética, los votantes de los Globos de Oro se aprovechaban de fabulosos viajes y regalos de lujo a cargo de los estudios, cadenas televisivas y plataformas de streaming. En este sentido, mucha gente conectó las polémicas nominaciones para la comedia “Emily in Paris” del año pasado con una visita que miembros de la HFPA hicieron a París por cortesía de la serie y que incluía estancias en un hotel de 1.400 dólares la noche.

El diario Los Angeles Times fue el que reveló los entresijos de este viaje y el que dio a conocer otro escándalo: que entre los 87 miembros de la HFPA, muchos de ellos jubilados, no había ninguna persona negra. Estas y otras noticias similares crearon una espiral insostenible y los estudios de Hollywood y el mundo de la televisión dijeron basta. En cualquier caso, no hay que olvidar que el mal funcionamiento de los Globos de Oro también fue útil durante mucho tiempo para quienes buscaban nominaciones: resulta más fácil convencer a 87 personas de que voten por tal o cual película en los Globos de Oro que hacer lo mismo con los alrededor de 10.000 miembros de la Academia de Hollywood para los Oscar.

Al margen de ello, la HFPA entonó el “mea culpa”, invitó a nuevos miembros para aumentar la diversidad y estableció nuevas normas de conducta respecto a viajes o regalos. Pero la industria del cine y la televisión, con estrellas como Scarlett Johansson y Tom Cruise a la cabeza, no ha cambiado su postura de boicot ante una reforma que fue anunciada en pleno batiburrillo de demandas, dimisiones y cruces de acusaciones entre los integrantes de la HFPA.

La HFPA prometió reformas durante la 78a edición de premios el año pasado, pero su antiguo socio de transmisión, la cadena NBC, anunció en mayo que no transmitiría los Globos en 2022 porque “un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo”. La emisora suele pagar unos 60 millones de dólares por los derechos de transmisión de la gala de premios, una de las más vistas después de los Oscar y los Grammy.

Después del golpe de la NBC, se anticipaba que la HFPA simplemente no otorgara premios este año. Los estudios de Hollywood y los publicistas también optaron en gran medida por no comprometerse con el grupo como en años anteriores, y algunos se negaron a presentar películas para su consideración a una nominación. Cuando se anunciaron los nominados el mes pasado, pocos celebraron públicamente.

Este año, el drama semiautobiográfico de Kenneth Branagh “Belfast”, sobre crecer durante el conflicto norirlandés, y “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) de Jane Campion, un western gótico ambientado en 1925 en Montana con Kirsten Dunst y Benedict Cumberbatch, encabezan la lista de candidatos con siete nominaciones cada uno, incluyendo a mejor película de drama. “Succession” de HBO lidera el lado de la TV con cinco menciones, entre ellas a mejor serie dramática.

Muchos actores famosos también están nominados, como Will Smith por “King Richard”, Kristen Stewart por “Spencer”, Leonardo DiCaprio por “Don’t Look Up” (“No miren arriba”), Denzel Washington por “The Tragedy of Macbeth” (“La tragedia de Macbeth”), Ben Affleck por “The Tender Bar” y Lady Gaga por “House of Gucci” (“La casa Gucci”). En un año normal, esto se agregaría a las campañas promocionales y anuncios de las películas, pero este año la mayoría optó por no reconocer las candidaturas.

A continuación la lista completa:

CINE

Mejor película musical o comedia

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick… Boom!

West Side Story

Mejor película de drama

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Mejor dirección

Kenneth Branagh por Belfast

Jane Campion por The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter

Steven Spielberg por West Side Story

Denis Villeneuve por Dune

Mejor película extranjera

Compartment No. 6 (Alemania, Rusia y Finlandia)

Drive My Car (Japón)

The Hand of God (Italia)

A Hero (Irán y Francia)

Madres paralelas (Parallel Mothers, España)

Mejor guion para película

Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Kenneth Branagh por Belfast

Jane Campion por The Power of the Dog

Adam McKay por Don’t Look Up

Aaron Sorkin por Being the Ricardos

Mejor canción original para película

“Be Alive”, de King Richard

“Dos oruguitas”, de Encanto

“Down to Joy”, de Belfast

“Here I Am (Singing My Way Home)”, de Respect

“No Time To Die”, de No Time To Die

Mejor actor de reparto en una película

Ben Affleck por The Tender Bar

Jamie Dornan por Belfast

Ciarán Hinds por Belfast

Troy Kotsur por CODA

Kodi Smit-McPhee por The Power of the Dog

Mejor actriz de reparto en una película

Caitriona Balfe por Belfast

Ariana DeBose por West Side Story

Kirsten Dunst por The Power of the Dog

Aunjanue Ellis por King Richard

Ruth Negga por Passing

Mejor película animada

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and The Last Dragon

Mejor actor en una película de drama

Mahershala Ali por Swan Song

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog

Will Smith por King Richard

Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz en una película de drama

Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman por The Lost Daughter

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Lady Gaga por House of Gucci

Kristen Stewart por Spencer

Mejor actriz en una película de musical o comedia

Marion Cotillard por Annette

Alana Haim por Licorice Pizza

Jennifer Lawrence por Don’t Look Up

Emma Stone por Cruella

Rachel Zegler por West Side Story

Mejor actor en una película de musical o comedia

Leonardo DiCaprio por Don’t Look Up

Peter Dinklage por Cyrano

Andrew Garfield por Tick, Tick… Boom!

Cooper Hoffman por Licorice Pizza

Anthony Ramos por In the Heights

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat por The French Dispatch

Germaine Franco por Encanto

Jonny Greenwood por The Power of the Dog

Alberto Iglesias por Madres Paralelas (Parallel Mothers)

Hans Zimmer por Dune

Televisión

Mejor actor en una serie de televisión: musical o comedia

Anthony Anderson por Black-ish

Nicholas Hoult por The Great

Steve Martin por Only Murders in the Building

Martin Short por Only Murders in the Building

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor actriz en una serie de televisión: musical o comedia

Hannah Einbinder por Hacks

Elle Fanning por The Great

Issa Rae por Insecure

Tracee Ellis Ross por Black-ish

Jean Smart por Hacks

Mejor actor en una serie de televisión – Drama

Brian Cox por Succession

Lee Jung-jae por El juego del calamar (Squid Game)

Billy Porter por Pose

Jeremy Strong por Succession

Omar Sy por Lupin

Mejor actriz en una serie de televisión – Drama

Uzo Aduba por In Treatment

Jennifer Aniston por The Morning Show

Christine Baranski por The Good Fight

Elisabeth Moss por The Handmaid’s Tale

Michaela Jaé Rodriguez por Pose

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Paul Bettany por Wandavision

Oscar Isaac por Scenes from a Marriage

Michael Keaton por Dopesick

Ewan McGregor por Halston

Tahar Rahim por The Serpent

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Jessica Chastain por Scenes from a Marriage

Cynthia Erivo por Genius: Aretha

Elizabeth Olsen por Wandavision

Margaret Qualley por Maid

Kate Winslet por Mare of Easttown

Mejor serie dramática de televisión

Lupin

The Morning Show

Pose

El juego del calamar (Squid Game)

Succession

Mejor película para televisión

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Mejor actriz de reparto para televisión

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Kaitlyn Dever por Dopesick

Andie MacDowell por Maid

Sarah Snook por Succession

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Mejor actor de reparto para televisión

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Mark Duplass por The Morning Show

Brett Goldstein por Ted Lasso

O Yeong-su por El juego del calamar (Squid Game)

Mejor serie de televisión: musical o comedia

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

(Con información de EFE y Reuters)

Fuente: Infobae