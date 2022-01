La pareja de Flor Vigna y Luciano Castro parece estar en su mejor momento y más afianzada que nunca. Tanto así que Vigna se animó a bromear sobre el tatuaje de su novio en las redes sociales y la respuesta de él fue la mejor parte.

La bailarina compartió en Instagram un video donde se la veía grabando a su novio y mostrando el tattoo de una mujer oriental que tiene Castro en su brazo. Entre risas, Flor aseguró que se parecía a ella. “Gracias amor por tatuarme, soy idéntica”, dijo entre risas.

Frente a este comentario, Luciano no pudo contenerse y le siguió el juego a su novia de 27 años. “Esto es amor, me tatué. Estuve pensando en vos todo el día y dije ‘La Chinita’“, aseguró el actor. “Mentira, lo tenés hace un montón”, reconoció Vigna para que sus fans no creyeran lo que el actor decía.

En sus historias, la actriz lanzó una encuesta para que sus seguidores decidieran si era ella la chica del tatuaje o si era más parecida al personaje de la serie El juego del Calamar. Los resultados de las votaciones no fueron los que Flor esperaba, ya que el público no la vio parecida al tatuaje.

La declaración de amor de Castro

La pareja confirmó que estaban juntos en octubre del 2021, y desde ahí no han podido separarse. Pasaron año nuevo más cerca que nunca y después se fueron de vacaciones a la costa. Pero fue Luciano quién publicó hace poco una declaración de amor hacia la bailarina que generó la envidia de todas las fans.

“Y poco a poco te fuiste convirtiendo en la persona que quiero para el resto de mis días. Chinita, agarrate fuerte”, escribió el actor en su Instagram, revelando que el apodo que utiliza para referirse a Vigna es “chinita”. A pesar de la diferencia de casi 20 años entre ambos, su amor parece no tener impedimentos.