El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, criticó al kirchnerismo de manera contundente por su falta de gestión en la provincia de Buenos Aires y mencionó que «hace 38 años gobiernan el sector más pobre». El funcionario analizó qué debería pasar para que se cumpla la división del conurbano, que planteó el exsenador, Esteban Bullrich, por medio de un informe.

En diálogo con La Nación +, el diputado aseguró que «el conurbano es meramente kirchnerista» y remarcó que «un tercio de los partidos más habitados lo gobiernan hace 38 años», y agregó que «se cuestiona la no alternancia de Insfrán en Formosa, porque esta no alternancia hace que no haya democracia plena». Remató esta situación, aludiendo a que «cuánto tiempo necesitan para llevarle cloaca a la gente si hace 38 años que gobiernan el sector más pobre»

Al momento de hablar sobre la posible división del conurbano bonaerense, que en su momento planteó en un informe el exsenador Esteban Bullrich, insistió en que «es un gran trabajo» y que «más allá de discutirlo, hay que plasmarlo y bajarlo a la realidad», porque «es imposible dar servicios, seguridad y trabajo, entonces es difícil llevarlo adelanto».

Amplió su análisis remarcando qué debe pasar para que se realice esta reestructuración. Mencionó que «tiene que ser un proyecto de campaña de Juntos por el Cambio en el 23 y ganarlo, porque hoy en día el proyecto del conurbanismo es meramente del kirchnerismo». Agregó que «un tercio de lo que es el conurbano está nucleado por votos del kirchnerismo, porque tienen partidos donde gobierna desde 1983».

Por último, Wolff analizó un video donde se ve la falta de recursos en Quilmes Oeste y mencionó que «nos preguntamos por qué siguen ganando y por qué siguen triunfando, porque el voto da una perpetuidad en el poder, sin posibilidad de alternancia». Agregó que en el caso de Formosa, donde gobierna Gildo Insfrán «han instaurado 70% de empleados públicos, pero no invierten en la provincia».

Fuente: El Intransigente