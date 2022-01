En el marco de la cobertura de la previa a la gran boda del músico y la modelo, la cronista de Implacables se encontraba transmitiendo en vivo desde el topísimo multiespacio en Exaltación de la Cruz cuando Daniel Gómez Rinaldi interrumpió para referirse de un modo bastante despectivo hacia Ricky Montaner.

Todo comenzó cuando desde el piso, el periodista de espectáculos lanzó: “Se especula con que Stefi y el chico, que no me acuerdo como se llama, ah, Ricky, iban a llegar en carruaje”. Ante la risa de Susana Roccasalvo y el resto de sus compañeros por el ninguneo, fue el propio panelista quien salió a aclarar su postura.

“Lo que pasa es que para mí no existe. Para mí es el papá, Ricardo Montaner, el más famoso. El resto no sabe nadie quiénes son. Ni mi sobrina los consume”, excusó Rinaldi exaltado y al mismo tiempo argumentando al aire que a pesar de haber sido vacunado estaba allí trabajando.

En defensa de Ricky, quien no solo interpreta grandes éxitos musicales como Fresh y Quiero conocer a tu Papá, sino que además formó parte del jurado de La Voz, Pampito le remarcó a su compañero de programa “tiene millones de reproducciones”.

Sin embargo, el periodista mantuvo su postura y continuó disparando: “Un gran casamiento sería si estuvieran Valeria Lynch, Patricia Sosa… ¡Mi amor, no están! Un beso a Ricardo Montaner, pero los pibes no existen. Un beso. Ricky Martin no vino, Marc Anthony tampoco. Susana Giménez tampoco va a ir porque tiene miedo y no va a ir a ese casamiento”.

“Para mi no existe, el papá es el más famoso. Ricky Martín Marc Anthony ni Susana Giménez vino. No creen ni en la nuera. ¡Es una vergüenza!”, disparó el periodista.

Luego, dirigiéndose a la familia del novio, Rinaldi manifestó: “Si invitás a tu familia y amigos, ¿cómo les vas a sacar el teléfono? ¡Es absurdo! ¿Quiénes son para sacarme el celular? Si me decís que no saque no saco. La nena es amorosa. La chica es amorosa”.

Finalmente, pinchado nuevamente por la conductora del ciclo de espectáculos de El Nueve, Daniel arremetió: “Si a la chica le hacen firmar un contrato de confidencialidad… no creen ni en la nuera. ¡Es una vergüenza!”.