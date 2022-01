Luego de que en Intrusos contaran que nació una nueva historia de amor entre Gladys La Bomba Tucumana y Rodrigo Jara, su bailarín en la obra Cocodrilísima, que se presenta en Villa Carlos Paz, la mediática brindó una nota al programa y negó el romance.

Sin embargo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich la dejaron con la boca abierta al mostrarle en vivo una imagen que apareció donde se la ve a puro chape con el joven.

Al ver la fotografía que los mandaba al frente, Gladys quedó totalmente sorprendida porque no se imaginaba que el periodista, Pablo Layus, había accedido a una postal que se sacaron en plena intimidad.

Si bien la semana pasada, la mediática también había jugado al misterio en la nota que le brindó al mismo programa y ocultó su relación con el artista, en esta oportunidad debió blanquear qué siente por él.

“Es un chico muy apuesto, me encanta, no le llevo 27 años, tengo 56 y él 36, estamos bien ahí. Lo amo, yo dije lo amo y él te quiero. ¿Por qué me dicen que soy la apuradora?”, expresó la cantante.

Por su parte, Rodrigo Jara habló con PrimiciasYa.com y aseguró: “Mi relación con Gladys es normal”. En ese sentido, agregó: “No tengo nada para decir. No voy a hablar del tema. Yo no saqué el tema… lo que quieras saber, pregúntaselo a ella”.