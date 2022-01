Ricky Montaner y Stefi Roitman ya son marido y mujer. Los tortolitos se casaron, el sábado 8, en El Dock Haras en Exaltación de la Cruz.

La encargada de organizar el mega evento, donde asistieron 600 personas, fue Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner, siguiendo la tradición familiar que dice que ella se encarga de los casamientos de sus hijos. Así como ocurrió con las bodas de Mau y Evaluna, la mujer también estuvo en cada detalle del casamiento de Ricky.

De esta manera, Marlene definió todo sin permitirle a Stefi tomar ningún tipo de decisión. Sin embargo, en lo único que la joven pudo participar fue en la elección de sus vestidos. El que lució en la ceremonia mixta, judía y evangélica, contó con un estilo más de novia tradicional y fue diseñado por Justo Ocampo en el clásico color blanco.

Precisamente el mismo tono que también utilizó su suegra en su outfit y el cual está prohibido en los casamientos usar a menos que seas la persona que se casará. Aunque parece que a Marlene le importó poco y se puso una camisa blanca que terminó opacando a la actriz. ¡Eso no se hace!

Este detalle no pasó desapercibido en las redes sociales y muchos la criticaron sin piedad. De hecho, la periodista Maite Peñoñori, quien dio a conocer la imagen, opinó: “La suegra de blanco, malísimo”.

Por su parte, según indicó el periodista Juan Etchegoyen, este detalle de moda tendría un trasfondo más profundo y es que Roitman y su suegra no se llevarían tan bien como muestran en las fotos.

“Hubo un caso positivo de coronavirus de la mejor amiga de Marlene. Y atención con esto. Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, contó el periodista en Emparejados.

Sobre la reacción que habría tenido Stefi al ver vestida así a su suegra, el periodista remató: “Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”.