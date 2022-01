La semana pasada, entre jueves y viernes, se volvió viral algo que sucedió en Intratables: Alejandro Fantino, el conductor del ciclo, le preguntó a una de las invitadas, la sicóloga Alicia Crosa, si a tono con los tiempos que corren ya se podía hablar de “nuevas familias donde un chico tenga dos madres”. La profesional dijo que no, que la estructura familiar incluye una madre y un padre. De fondo se escuchó una carcajada que muchos le atribuyeron al santafesino.

A los pocos minutos las redes sociales eran un hervidero. Decenas de usuarios recriminaron la participación de la especialista, pero también posaron su mirada en lo que consideraron “una actitud poco profesional” del popular y querido “Fanta”, quien no se hizo mucho drama por las críticas y el fin de semana, en su casa de Nordelta, protagonizó un curioso suceso que incluyó un desenfrenado paso de baile.

De la Ve siguió el camino de Luis Novaresio, quien fue uno de los primeros “famosos” en fustigar a su comprovinciano y ex compañero de emisora: en diciembre, Novaresio renunció a todos los medios vinculados al “Grupo América” donde trabajaba, ya sean los canales América, A24 y radio La Red. Entrevistada por el Tucu López y Chantal Abad en Es por ahí, el programa de los mediodías de América, la comediante consideró que lo que sucedió en el ciclo de ls noches fue “Inaceptable“.

Algo hay que reconocerle a América: sus conductores, panelistas, periodistas, noteros y cualquiera que vaya pasando por la pantalla se siente con la libertad y el derecho de criticar a alguien que labura en la misma emisora. En medio de ese clima, De la Ve -que este fin de semana debutó con su propio programa, que fue lo más visto del día- emprendió contra el mensaje. Y apuntó contra Fantino.

“Es inaceptable porque ya tenemos ley de identidad de género, ley de cupo laboral trans, ley de matrimonio igualitario desde 2009. Se ampliaron muchísimos derechos. Es inaceptable tener ese discurso en la televisión, y es muy llamativo que nadie le haya dicho absolutamente nada en ese momento, porque decir eso es algo que deja afuera a muchos otros tipos de familia”, sentenció Florencia.

“Ya no eite la familia tipo. Eso de papá mamá, hijo, hija. Nooo, no va más. Tuvo muchísima repercusión y varias organizaciones de derechos humanos a hablar del tema. Vos imaginate que una familia diversa esté mirando, escucha eso y dice “acá estoy yo, cómo que no hay familias de este tipo”. En la televisión argentina se necesita urgente un manual de perspectiva de genero pra poder hablar y opinar de estos temas. Hay que visibilizar y transmitir estos temas, es fundamental, Yo por eso subo muchas fotos en mis redes sociales. Yo vivo en un lugar de privilegio, pero quiero aportar mi granito de arena para la sociedad”.