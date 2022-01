Fede Bal se tomó unos días de descanso en Mar del Plata y al regresar a Buenos Aires, contó que su hisopado de coronavirus dio positivo.





Mediante sus historias de Instagram, Fede dijo que luego de percibir su voz un poco nasal, decidió testearse. “Volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro”, explicó Fede Bal.

“Iba mañana a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en ‘100 Argentinos Dicen’. Él está de vacaciones y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mandara a alguien que me pueda hisopar. Me hisoparon. Me dio positivo”, contó Fede.

“Cuídense. Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, tuve unos eventos, unas actividades que tuve que hacer. Seguramente me lo contagié por ahí”, manifestó.