Tras consagrarse campeona del Bailando junto a Nicolás Occhiato en 2019, la vida de Flor Jazmín Peña cambió por completo. La bailarina comenzó a ganar popularidad en las redes sociales y se ganó el cariño de sus fanáticos.

Divertida y espontánea, la artista suele compartir su día a día a través de sus historias de Instagram, red social donde cuenta con más de un millón de seguidores. Sin embargo, este domingo sorprendió a todos al relatar que sufrió un episodio que terminó en un verdadero milagro.

Según explicó, este fin de semana se dirigía a Pinamar junto a su amigo, Agustín Franzoni, cuando de repente el vehículo “se salió de control” y volcó en plena carretera. Afortunadamente, ambos salieron ilesos y aún no pueden creer lo que les tocó vivir.

En un posteo, Peña compartió imágenes de cómo quedó el auto en el que viajaban y reflexionó acerca del accidente que casi le cuesta la vida. “’Me cuidan de todos lados’ dije (a mi mamá) y se ve que no mentía. Es probable que el auto tenga destrucción completa y nosotros ni un rasguño”, comenzó a decir a través de su cuenta de Instagram. Capaz sea ‘cringe’ postear esto pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños. Usen los cinturones siempre que a nosotros nos salvó la vida”, escribió totalmente en shock tras lo ocurrido.

En la publicación, que cosechó más de 65 mil “Me gusta”, se puede observar que el vehículo quedó totalmente destruido y que los jóvenes no tuvieron ningún golpe.

En sus historias, Flor Jazmín decidió hacer hincapié en la importancia que tuvo el cinturón de seguridad que ambos utilizaron en todo momento y que los salvó de una posible tragedia. “Después del momento de ayer, nos volvemos a sentir un poco nosotros. No sé bien qué decir pero la verdad fue un milagro. Mal. No entendemos todavía cómo estamos enteros. Usen el cinturón… Fue cuestión de un segundo, no entendemos bien qué pasó pero estamos bien. Sigo en shock”, concluyó.