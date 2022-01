Mientras crecen las señales que indican que Lola Latorre y Jerónimo González Chávez ya no están juntos, la hija de Yanina Latorre tomó una decisión repentina. De un día para el otro, armó sus valijas y se volvió de Punta del Este, dejando atrás las doradas playas uruguayas donde, parece, todo es diversión, alegría y glamour.

Lola venía de pasar el año nuevo y de festejar su cumpleaños con amigas en el exclusivo balneario, pero las circunstancias la obligaron a cambiar de planes. ¿Qué pasó en el medio? Pues nada menos que lo que viene alterando la vida de todos y todas: el maldito Covid-19.

Así lo contó Yanina Latorre en una entrevista radial en el que habló de la angustia que asaltó a Lola por estos días, cuando empezó a ver qué alrededor suyo todos sus amigos caían enfermos y su círculo se llenaba de contactos estrechos.

“Lolita me llamó por teléfono muy asustada porque están todos con coronavirus. Y me dijo que tomó la decisión de volverse a Buenos Aires para cuidarse de los contagios”, indicó la ex angelita, que por estos días está de vacaciones en Miami.

“Ayer se hisopó, dio negativo y va a venir porque está asustada. Mi hija tiene miedo porque mucha gente que conoce dieron todos positivos de Covid, así que viaja”, agregó, y cerró con una crítica a la gestión de gobierno del país oriental.

“¡Al final los uruguayos tanto que tardaron en abrir y que tenían tantos cuidados! Había gente que tenía casa y no podía ir porque pedían ochenta cosas”, dijo Latorre, enojada con el descontrol que se ve este verano en el país vecino.

“¡Y ahora tanta fiesta! ¡Uno arriba del otro! ¡Es un quilombo! Dicen qué hay gente con covid que va a la playa ¡Tardaron tanto y ahora que abrió es caótico!”, cerró Yani, indignada pero aliviada que su hija haya decidido cuidarse, aunque en Buenos Aires no la espere un panorama tan distinto.