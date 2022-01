En medio de las altas temperaturas que azotan Buenos Aires en lo que va del 2022, la producción de Flor de equipo decidió montar una escenografía veraniega, con pileta incluida, y donde a cada invitado la conductora le hace una especie de cuestionario.

Y fue en medio de ese escenario en el que, como invitada del día, Silvina Escudero se animó a responder sobre todos los temas… incluso en lo que a su vida vida privada y en pareja refiere. Aprovechando la sección de la pregunta filosa del tiburón, el locutor de ciclo de Telefe le recordó su pasado con Tacho Riera y aquella foto íntima que se viralizó en 2011.

“Al igual que Nico, ¿te has vuelto a grabar en la intimidad?“, le preguntó una voz en off. A lo que la bailarina y protagonista de Sex, entre risas y nervios por la incómoda situación en la que la habían puesto, bromeó: “Al tiburón le contesto todo. Yo creo que hay que grabarse, sacarse fotos…“.

“Audio no. Me da fiaca que me manden audios largos. En ese momento ya te pongo: disculpame, ¿es algo importante? No te voy a escuchar 5 minutos”, aclaró Escudero mientras interactuaba con Peña que se encontraba dentro de una pelopincho con un inflable.

Y fue Flor quien, fiel a su estilo divertido y espontáneo le repreguntó a su invitada, “¿Sos de las que en la intimidad vale todo?”. Sin vueltas, Silvina automáticamente, le compartió: “Sí, re vale todo. Vale todo lo que el otro quiera que valga. Mientras haya un acuerdo”.

“Vale todo… pero tiene que haber confianza. Porque te graba, ¿pero a dónde va el video? ¿Dónde va la foto?”, destacó Escudero en cuanto al acuerdo y seguridad que debe tener para con la otra parte a la hora de aceptar incluir ese tipo de juego en una relación.

Finalmente, la bailarina y la actriz se rieron de ellas mismas y de la experiencia que vivieron al respecto donde tanto las fotos de Silvina y Tacho, como los videos de Flor y su ex marido se hicieron virales y de público conocimiento.