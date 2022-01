Hace cuatro años comenzó su amor y son una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Se trata de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes disfrutan de su vida en Italia y se muestran súper enamorados en las redes sociales.

Si bien muchos no apostaban a la relación entre la cantante y el futbolista, ambos demostraron que tienen un relación sólida y que están muy bien juntos.

La semana pasada, ella se tomó un avión y voló hasta el país para estar presente este fin de semana en el lujoso casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner. La joven no estuvo acompañada por su novio, como se esperaba, ya que debió quedarse en Europa cumpliendo con sus compromisos laborales.

Así fue que se mostró junto a sus amigas, Tini Stoessel y Lele Pons, durante la fiesta de los tortolitos y probablemente en las próximas horas regrese al hogar que comparte con el joven.

Además de mostrar su increíble outfit para la boda, Oriana llamó la atención de todos al mostrar una osada producción que realizó junto a Dybala, al mejor estilo de la Spice Girl Victoria Adams y el crack retirado del fútbol David Beckham.

En las imágenes se los puede ver besándose con sus torsos desnudos y como era de esperarse, la pareja levantó la temperatura en el mundo 2.0. Las postales ultra hot estuvieron al borde de la censura, tanto es así que Instagram eliminó más de una vez el posteo. Sin embargo, Oriana no se dio por vencida y volvió a compartir la publicación en su feed de Instagram.

En las fotografías, una en color y otra en blanco y negro, se la puede ver a la modelo sentada sobre él luciendo un pantalón blanco, mientras que el delantero de Juventus luce un pantalón negro y muestra sus abdominales.

Junto al posteo, la hija de Catherine Fulop escribió haciendo referencia al fotógrafo: “By the one and only @nicolasgerardin“. A los pocos minutos, las fotos cosecharon miles de “Me gusta”.