Luego de un 2021 con traspiés e incertidumbre, Alberto Fernández volvió a hablar de su relación con Cristina Kirchner. Sin tocar temas como las fuertes cartas de la vicepresidenta post derrota en las elecciones legislativas y las renuncias presentadas por los ministros que responden a ella, el Presidente aseguró que todo “está bien” en ellos. No obstante, aclaró que hay disidencias en los planteos de cada uno.

El jefe de Estado brindó este lunes una extensa entrevista de casi una hora a Allí, Acá y en Todas Partes (AM 750) y hubo que esperar hasta el minuto 57 para que le pregunten sobre sobre ello. De hecho, el propio Fernández le afirmó a la periodista Nora Veiras: “Me llamaba la atención que no me preguntaras eso”, con tono distendido y socarrón, como si tuviese preparado lo que iba a decir al respecto.

???? “Con Cristina tenemos un común denominador que nos une: valores e ideas que no nos van a dividir. Estamos preocupados por trabajar juntos para sacar adelante a la Argentina”. El presidente @alferdez en “Aquí, allá y en todas partes” de @AM750. pic.twitter.com/gghrYRXt5P — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) January 10, 2022

Efectivamente, sin salirse del molde, el titular de la Casa Rosada aseguró que “la relación con la vicepresidenta está bien”. “Yo la quiero mucho a Cristina. Realmente le tengo mucho cariño”, agregó, y, dirigiéndose a la periodista Veiras, señaló: “A vos seguramente te debe pasar que tenés amigas que no necesariamente piensan exactamente igual que vos. Ese es un caso parecido al mío con Cristina”, remarcó.

“Pero cuando yo digo que no piensa igual que yo, no es una descalificación porque quizás el equivocado soy yo. Simplemente, no planteamos exactamente las mismas cosas algunas veces”, declaró Fernández, aunque destacó el “común denominador” que los “une”. “Tenemos, igual que vos con tus amigas, valores e ideas que nos unen y no nos van a dividir”, insistió.

Con lo cual, Fernández reiteró: “Estamos bien con Cristina. Ahora está descansando un poco”, dijo, dando a entender que la vicepresidenta se tomó unas vacaciones. Y contó: “Hablé con ella el viernes o el sábado y bien. No hay ningún problema. Los problemas son más los que nos quieren generar que los reales. Estamos preocupados por ver cómo trabajar juntos para sacar esto adelante”, remarcó.

Fuente: El Intransigente