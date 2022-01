El 1º de mayo de 1974, fui uno de los millones de testigos presenciales de los sucesos de Plaza de Mayo, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón, dio su mensaje al pueblo argentino, en conmemoración del día del trabajador. La multitud presente posicionó al peronismo como un movimiento que se asienta en bases populares, con dirigentes de distintos orígenes, tan heterogéneo que militantes que por entonces daban la vida por los pobres, hoy sin ruborizarse defienden al capitalismo salvaje. Con el poder de movilización, una de las organizaciones formuló planteos al jefe natural del movimiento: “qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular”, en alusión a funcionarios del gabinete contrarios al sentimiento del pueblo. Hoy a más de 48 años de esa inolvidable demostración de poder político surgió la derrota del 14/11; analizamos que fue producto de desconocer las enseñanzas de Perón sobre el efecto multiplicador de las internas partidarias, verdaderas impulsoras del movimiento y que en las PASO fueron reemplazadas por el dedo -dejando fuera a una gran cantidad de dirigentes y militantes cercenándoles el derecho de participar en la elección de los candidatos-; de haber profundizado el hambre del pueblo pagándole al FMI, dejando de abonar las asistencias sociales a sectores fuertemente castigados por la pandemia desconociendo la frase del creador del movimiento: “… la víscera más sensible del hombre es el bolsillo”. Frente a tantos desaciertos, producto de la inexperiencia política, la falta de militancia, la ausencia de sensibilidad social etc., hoy potenciados por anuncios de aumentos en servicios de salud, telefonía, luz gas etc., que profundizaran la pobreza, no puedo olvidar las consignas de aquella inolvidable concentración popular, y rememorando esos acontecimientos me permito preguntarle a Alberto Fernández: “qué pasa Presidente, que todavía quedan gorilas en el gobierno de la gente”.

José Emilio Gómez

