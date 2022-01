Desde que Julieta Prandi se separó de su marido, Claudio Contardi, vive una pesadilla. La actriz lo denunció por violencia de género y fue en diciembre donde recibió un revés judicial donde el juez intimó a fomentar el contacto de los niños con su papá ya que podría perder la tenencia.





“El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida. Empezar a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia”, mencionó Julieta en una entrevista con Alejandro Fantino.

Fue Tomás Dente, quien informó a través de las redes sociales, que el juez de la causa se apartó.

Este martes 11 de enero que Claudio rompió el silencio y habló de todo. En Nosotros a la mañana pasaron un video del ex de la actriz donde aseguró que “Siempre quise preservar la salud mental de mis hijos, pero no me quedó otra alternativa que presentarme en una cámara y contar mi verdad. Yo estoy tranquilo porque sé que no hubo ningún abuso. Confié en lo que dijeron los chicos y la Justicia y sé que es así”.

“Ella hizo la denuncia en agosto y, cada vez que el juzgado falló en favor mío, aparece un titular nuevo, como el de estafador, que nunca le paso plata, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura…”, agregó.

Sobre sus hijos en común manifestó: “Tuve la suerte de ver a los nenes alguna que otra vez a la salida del colegio, si es que ella los mandaba cuando me tocaba buscarlos a mí… Los nenes son rehenes de una guerra que solo ella sabe. Que en este momento no pueda ver a mis hijos es por pura y exclusiva decisión de la mamá, porque en este momento no tengo nada judicial que me impida estar con ellos”.

“En el final de esto, porque esto tiene un final, ahí uno se va a dar cuenta quién decía la verdad y quién mentía. Los amo, los extraño. Ojalá esto termine pronto y puedan estar bien con su mamá y su papá”, sentenció entre lágrimas.