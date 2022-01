ARIES (21 marzo – 20 abril)

Establecerás fuertes compromisos con las personas de tu entorno laboral, y es muy probable que te comprometas en un proyecto interesante. Estarás más nervioso de lo habitual y ello puede producirle trastornos estomacales o dolores de cabeza.

TAURO (21 abril – 20 mayo)

Domina tu ambición si quieres que tu organismo no se resienta. Trabajas en exceso y a la larga puedes pagar el precio de tanta dedicación exclusiva. El amor debe dejar de convertirse para ti en esa rutina en la que te has instalado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Alguien de tu pasado se pondrá en contacto contigo y te sorprenderá gratamente. Tu jornada laboral discurrirá sin sobresaltos, pero quizá la situación cambie a última hora. Muéstrate más cauteloso con los gastos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio)

Pese a que pases por una fase delicada en el trabajo, tus seres queridos esperan más de ti. No debes traspasar tu preocupación a tu vida íntima, porque ellos no verán que el problema sea tan grave y requerirán más entusiasmo de ti.

LEO (23 julio – 22 agosto)

El ejercicio y el movimiento en general pueden ayudarte a digerir alimentos que hoy te caigan pesados en el estómago. Estarás ocupado con el trabajo para darte cuenta de que tu cuerpo te pide un descanso y en unos días no tendrás más remedio que ser consciente de ello.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Es un buen momento para replantearte las cosas y comenzar a dar importancia a lo que realmente merece la pena. En muchas ocasiones das más importancia a tu trabajo que a tu vida personal que a tu trabajo y eso tiene un precio, como podrás comprobar en estos días.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Tendrás el convencimiento de que has iniciado el año por el buen camino, tus ideas se han asentado y comienzan a funcionar en la dirección que deseas. Sé agradecido con quien te ha prestado apoyo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

Reunirás todas las cualidades necesarias como para ser el candidato ideal a un puesto de trabajo que ansías. Sin embargo, la suerte no va a estar de tu lado en esta ocasión y tendrás que luchar mucho más que tus competidores.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

El cuerpo estará hoy cambiante, con continuas señales de malestar, pero sin llegar a definir qué es lo que no funciona correctamente. Medirás muy bien tus esfuerzos para no llegar a sobrepasarte en nada. También controlarás a la perfección lo que comes, para no correr riesgos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Las reivindicaciones laborales que tienes pendientes no prosperarán por mucho que te empeñes y por mucha razón que tengas. Si persistes en tus comentarios, sólo conseguirás creare problemas. Llegarán momentos mejores.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Redoblarás los esfuerzos para lograr el imprescindible equilibrio entre tus relaciones sociales, tus obligaciones profesionales y tu pareja. Tú, siempre tan ecuánime, deberás tomar deciciones que disgusten a algunas personas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Es el momento de sacar partido a la imaginación y buscar inspiración en cualquier cosa para salir adelante con alegría, sobre todo si te dedicas a actividades relacionadas con la creatividad.