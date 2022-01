La familia Montaner está siendo protagonista de la farándula argentina más que nunca. Después de haber estado participando de La Voz Argentina, Ricardo Montaner, junto a sus hijos, Mau y Ricky, han pasado a ser el centro de atención de la mayoría de los programas de televisión y este martes no fue la excepción.

Tras el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner, todos los integrantes de la familia cantaron en el escenario y compartieron la felicidad en las redes sociales. Mau Montaner, el hermano de Ricky e integrante de Mau y Ricky, le dedicó una tierna publicación a Stefi, su flamante cuñada, en su cuenta de Instagram: “¡Eres exactamente lo que faltaba!”, publicó como epígrafe de una foto de los dos en el casamiento.

Y agregó un mensaje muy bello: “Mi hermana oficialmente, aunque ya lo has sido hace rato. Te amo”. Al leer el mensaje publicado por su cuñado, Stefi no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas y comentó: “Llorando. Te amo tanto. ¡¡¡Esta foto me da felicidad!!!”.

“Ser tu hermana es un regalo inmenso”, completó el comentario y no dejó dudas del amor y la hermandad que siente por Mau. Además, por si quedaba alguna duda, reposteó la publicación desde sus stories y escribió: “Te amo, ¡mucho! Esta foto me da felicidad”.

El sorprendente mensaje de Stefi Roitman y Ricky Montaner horas después de su casamiento

Horas después, los protagonistas de esta historia de amor, que comenzó poco antes de la pandemia, compartieron su primera foto como marido y mujer. “S&R Para siempre”, escribieron, súper enamorados, junto a la dulce postal.

A los pocos minutos, la imagen más esperada por sus fanáticos superó el millón de “Me gusta” y recibió miles de “Felicitaciones” y buenos deseos para esta nueva etapa de sus vidas.

“El mejor día. Gracias a todos por sus mensajes tan hermosos”, escribió Ricky desde la cuenta de Mau y Ricky, el dúo musical con su hermano Mauricio, donde tiene más de seis millones de seguidores.