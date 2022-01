La pareja de Manu Urcera y Nicole Neumann estuvo en el ojo de la tormenta mediática, luego de que se conocieran unos supuestos chats entre el piloto y Melina Eugster, una modelo del sur del país. La tercera en discordia fue la primera en hablar con los medios pero ahora es Urcera quien contó la verdad de la historia.

Durante el programa de Intrusos, Virginia Gallardo informó que la pareja de Neumann le había enviado un mensaje y donde afirmó que toda esta historia de infidelidad era un invento. “Agradezco la preocupación. Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso, si te fijás en el chat tiene un tilde azul, cosa que no utilizo. El teléfono no es el mismo. Todo lo que se dijo es falso.”, escribió Urcera a través de Whatsapp.

“No hubo pelea, ni discusión, ni nada. Nicky está bastante acostumbrada a que salgan este tipo de cosas. Y se las banca. Les mando un beso”, cerró el piloto, defendiendo no solo su relación sino también a su mujer, refiriendose a que Neumann ya ha pasado por varias situaciones similares y sabe como manejarlas.

La pareja se encuentra disfrutando de sus vacaciones en las hermosas playas de Punta del Este, donde se muestran más enamorados que nunca. Fotos en familia, videos divertidos y paseos en bote, son algunas de las postales que dejan en claro que la modelo y el piloto siguen apostando al amor.

Apareció la tercera en discordia

Melina Eugster no se quedó callada y contó su versión de los hechos en el programa conducido por Karina Massocco. “Me escribió y me dijo “quisiera verte”. No fue constante la comunicación con él. Yo a él no le escribía ni mucho menos porque él esta en pareja”, afirmó Melina.

Eugster dejó en claro que sólo quería un encuentro casual con el piloto, pero nunca habían llegado a concretar ese momento. Su interacción se daba por chat y nunca llegó a mayores. “Quería solo un encuentro ni que se peleen ni que esto saliera a la luz…A todas nos gusta. Era ése el momento solamente y si se daba. No pasa nada“, concluyó.