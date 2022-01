Cande Ruggeri siempre se caracterizó por compartir gran parte de su vida y sus actividades a través de Instagram. Y es que desde su participación en La Academia, su popularidad creció bastante. Hace unos días, la modelo publicó unas fotos suyas que sorprendieron a sus fans por su gran cambio físico.

Al parecer, la hija de Óscar Ruggeri se habría hecho algunos retoques en su rostro. En las imágenes se puede observar como sus labios se ven más voluminosos y llamativos. Las diferencias son claras si se las compara con las primeras apariciones de la modelo en el programa de Tinelli.

“¿Quién cumple 30 en unos días?“, escribió la rubia en la imagen que compartió en sus redes. Hace unos días, Ruggeri regresó a Buenos Aires luego de unos días de vacaciones. El destino elegido para su descanso fue Mar del Plata y estuvo acompañada por su novio, Nicolás Maccari.

Desde su primera aparición en Showmatch, Ruggeri ha mostrado una gran transformación física. A pesar de los pequeños retoques en su rostro, la modelo sigue teniendo una belleza única. Además que la rompe en las redes ya que casi llega a la cifra de 2 millones de seguidores.

Ruggeri y su relación con Cachete Sierra

Cuando se le consultó a la modelo sobre cuál era su relación con el actor ella respondió: “No nos amigamos ni tenemos motivo para hacerlo”. Claramente, todavía continúa un poco dolida por su fugaz relación con Sierra.

Ángel De Brito se animó a preguntarse sobre su corazón roto por el ex participante de La Academia. “Eramos chicos, e yo indudablemente me enganché más de lo que me tenía que enganchar, porque se ve que él no… Y bueno, obviamente me rompió el corazón en su momento. Después, todo bien”, comentó Ruggeri.