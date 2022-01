Con esa particular voz serena pero con un timbre repleto de autoridad, Luis Brandoni expresó sin filtro su decepción sobre la Asociación Argentina de Actores, que conduce actualmente Alejandra Darín (hermana de Ricardo Darín), la cual supo presidir entre 1974 y 1983 como Secretario General. “Es una Asociación Kirchnerista de Actores que no me representa”, le dijo a Andrea Falcone (Jubilados TV , en América los domingos por la mañana).

El actor comenzó recordando la época que el comandaba la Asociación y las amenazas que padeció durante el gobierno de María Estela Martínez, viuda de Perón, y su mano derecha, José López Rega, creador de la infame Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A.

“Fueron momentos muy difíciles que hemos pasado, yo era secretario general de la Asociación Argentina de actores y me tuve que ir amenazado por la triple A“, recordó Brandoni. “Una cosa impensable durante un gobierno constitucional, un gobierno elegido por el pueblo. Fue una etapa muy terrible la del ‘73 al ’76, fue una etapa muy dramática de la vida argentina”, agregó.

El ex Diputado Nacional relata que “me tuve que ir pero sucedió una circunstancia muy singular que es que a los pocos días, 30-40 días de mi exilio, hubo elecciones en la Asociación de Actores. Mis compañeros me eligieron como candidato y nosotros ganamos las elecciones conmigo en el exilio, era una especie de fantasma porque no se sabía cuándo iba a volver”, cuenta con orgullo.

Y añade: “Pero ganamos y eso a mí me decidió efectivamente ante el despecho de la opinión de muchos amigos y particularmente de mi familia, a volver a la Argentina. Volví a los diez meses”.

Sin embargo, Brandoni no oculta su desagrado por quienes dirigen hoy la institución que nuclea a los actores nacionales. ”De la Asociación de Actores renuncié después como asociado con esta conducción que ya lleva 16 años y que francamente es una conducción partidaria”, define. “ Es la Asociación Kirchnerista de Actores porque a mí no me representa y a la mayoría de los actores no nos representan”, declara sin miedo a la polémica.

Andrea Falcone, conductora de Jubilados TV también consultó al actor por los muchos chicos que deciden irse del país para poder desarrollarse profesionalmente. “Es muy difícil opinar sobre eso”,dice Brandoni.

“En lo personal como acabo de decirte, yo no quise vivir en otro país. En cuanto pude y en un momento muy poco propicio, yo me volví a la Argentina y seguí teniendo muchas dificultades. Yo tengo el honor de encabezar la lista negra de artistas prohibidos”, asegura.

“Pero la decisión de irse del país depende de cada uno y no se puede opinar sobre eso. Lo único que sí quiero decir es que es verdad que el país está mal, que se vive con dificultades, pero no es yéndose que se pueden resolver esas dificultades y los muchachos, las chicas que se van, los jóvenes sobre todo tienen derecho a hacerlo”, comenta.

Y agrega: “Lo que necesita es que alguien les digan una cosa esencial que casi nadie les dice y yo se los digo: Que sepan que cuando aterriza el avión en el lugar que eligieron irse se van a transformar en extranjeros y eso tiene un precio”.