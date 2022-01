El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó esta mañana la actitud del Gobierno nacional hacia la Corte Suprema de Justicia nacional: “Me parece muy grave el ataque y el avance del Gobierno. Que funcionarios nacionales participen, con el aval del Presidente (Alberto Fernández), de una marcha pidiendo la renuncia de la Corte es gravísimo”. Y agregó: “el principio de división de poderes es uno de los principios básicos del sistema republicano democrático y es lo que dice nuestra Constitución, por eso me preocupa tanto”.

El funcionario realizó estas declaraciones en un nuevo Centro de Testeo, ubicado en el barrio de Chacarita. Rodríguez Larreta anunció medidas por la ola de calor y dio detalles sobre la situación sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto de la situación sanitaria, Rodríguez Larreta dijo que “los datos muestran que los casos siguen creciendo”. “Sin embargo, esto no se refleja en un aumento grave en las camas de terapia intensiva, hoy está en un nivel bajo, es del 11% la ocupación”. A la vez, señaló que “la tasa de contagiosidad está empezando a bajar. La semana pasada estaba en 1,3, y hoy está en 1,25”.

Según explicó el Jefe de Gobierno porteño, “esta baja gravedad se explica por un solo motivo, que es la vacuna, la mejor herramienta que tenemos para enfrentar el virus. Y si bien es cierto que no siempre evita el contagio, la evidencia es contundente porque muestra que los casos de personas vacunadas son de menor gravedad que aquellos que no tienen ninguna o que tienen una sola dosis. Esto se ve en que la mayoría de la gente que hoy está internada en terapia es gente que no ha recibido las dosis completas de vacunas”.

En cuanto a la estrategia de testeos, señaló que “hoy estamos testeando a más de 50.000 personas por día, y eso solo en el sistema público”. También recordó quela Ciudad cuenta con 23 sedes del Operativo Detectar, 20 Unidades Febriles de Urgencia en los hospitales, una Unidad de Testeo Móvil en cada una de las comunas y los nueve grandes centros como el de Chacarita donde pueden testearse quienes visiten la Ciudad de Buenos Aires.