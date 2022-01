Desde la aparición de las distintas vacunas contra el Covid surgió una guerra paralela a la de combatir la pandemia y que tiene que ver con aquellos que están a favor de la aplicación de las mismas versus lo que no comparten el hecho de que las dosis salven vidas.

Y fue en los últimos días que la figura del deportista Novak Djokovic alimentó la polémica luego de declarar en el aeropuerto de Australia que no estaba vacunado cuando en aquel país rige una política que prohíbe la entrada a los no ciudadanos o no residentes a menos que estén con las dosis completas de COVID-19.

Haciéndose eco de la noticia, y fiel a su estilo polémico, en la noche del lunes Viviana Canosa se refirió al caso del tenista y saliendo a bancarlo compartió una foto de este tanto en sus historias de instagram como en twitter y escribió: “Tu libertad extiende la mía”.

“La libertad es ante todo un hecho social. Casate conmigo, pibe”, manifestó la conductora de A24 al tiempo que arrobando a Rafael Nadal disparó: “El pibe demostró que es libre de verdad. Podría haber pasado como vacunado sin estarlo. Tiene toda la guita y le sobra el apellido. Decidió no transar”.

Los dichos de Canosa no pasaron desapercibidos entre sus colegas y fue Luis Novaresio quien no pudo contenerse al leerla y salió a contestarle por el mismo medio, “en serio, pensalo 10 segundos. ¿Te parece que da, persona grande postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar? En serio, pensalo”.

Lejos de detenerse, el ex conductor de Debo decir utilizó otros ejemplos a fin de hacer razonar a su colega y siguió: “Te sacaste la muela de juicio o te hiciste las tetas, te embocaron anestesia y antibiótico de los que no tenés ni idea y ahora ñañañaña con la vacuna y la libertad. Pensalo un toque”.

“¿Te parece que da? Te sacaste una muela de juicio o te hiciste las tetas, te embocan anestesia o antibiótico de los que no tenés ni idea, y ahora con la vacuna y la libertad. Pensalo”, escribió Luis.

Y fue en su último posteo que Novaresio concluyó: “Hablás con todos de Milstein, Mariano Moreno y actúas en realidad como el doctor Cureta y Olmedo en Costa pobre”.