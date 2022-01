La conductora y empresaria Jimena Cyrulnik realizó una espectacular producción de fotos con su marca de trajes de baño mientras disfruta de su vida amorosa en Punta del Este.





Luego de separarse del padre de sus hijos Lucas Kirby y convivir unos meses con él aún estando separada en medio de la pandemia, Jimena Cyrulnik se tomó un tiempo para estar sola hasta que, a mediados del año pasado, el amor volvió a golpear su puerta.

Con el correr de los días, en agosto del 2021, Jimena blanqueó su relación mediante un romántico posteo, en su cuenta de Instagram, donde se los ve a los dos en una playa, muy enamorados.

“La verdad es que prefiero guardar su identidad por que no es alguien del medio y él tiene un perfil muy bajo y me pidió que respete su anonimato. Sí te puedo contar que estoy muy enamorada y feliz desde hace un año y unos meses. Él ya conoce a mis hijos y al resto de mi familia y la verdad es que nos llevamos muy bien y marcha todo sobre rieles. Me siento plena y feliz, más no puedo pedir”, le dijo Cyrulnik a Caras en esa oportunidad.

Y ahora, la conductora y empresaria se encuentra en Punta del Este disfrutando de unas vacaciones y realizó con una gran producción de fotos en moto con su marca de trajes de baño Xyrus y, además, se la vio muy enamorada con la persona que que hasta hoy prefiere preservar su identidad.