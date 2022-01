Luego de 2021 caótico para Nicolás Vázquez y Gimena Accardi ya que casi pierden su vida en un edificio de Miami que se desplomó por completo, la pareja comenzó este nuevo año en Mar del Plata y apostando a la temporada de verano.

Como era de esperarse, la obra que protagonizan junto a Benjamín Rojas, Una semana nada más, es todo un éxito en el teatro Radio City de La Feliz. Contentos por la respuesta del público, los actores brindaron una entrevista a Nosotros a la Mañana, este martes, y quedaron impactados al saber un llamativo dato de uno de sus espectadores.

En medio de la nota donde contaban cómo venía la temporada, el protocolo que rige en las salas contra el Covid y el furor que causan en los fanáticos de la obra, hubo una confesión de Pablo Montagna, uno de los panelistas invitados al programa, que sorprendió al propio Nico Vázquez.

Antes de preguntar, el periodista contó que es fiel espectador de la comedia y reveló: “La vi cinco veces a la obra”. A lo que Joaquín “Pollo” Álvarez, muy curioso, lo interrumpió y le preguntó: “¿Cinco? Pero esperá… ¿garpaste?”.

Mientras que el conductor se tentó de la risa, el comunicador intentaba continuar con su consulta a los protagonistas y así evitar contestar. Por su parte, Cinthia Fernández no dejó pasar el comentario de su compañero e insistió pícara: “¿Pagó o fue de canje, chicos?”.

Haciéndose el distraído y dando a entender que no había pagado, Pablo Montagna cambió de tema no se hizo cargo y continuó con la idea de su pregunta: “A la salida del teatro se cierra la calle siempre y ellos saludan uno por uno (al público). Les debe costar no poder acercarse al público (por el Covid-19)”.