Durante la semana pasada salió a la luz que el diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, va a sortear su salario como funcionario entre todas aquellas personas que se registren en su sitio web. Esto desató un enorme caos y al dirigente le apuntaron desde todos lados cuestionando esta actitud que tomó y criticando el modo en el que empleará esta «devolución» a la sociedad.

Tal es así que esta noticia llegó hasta España, donde la periodista Pilar Rahola cargó contra el economista por su postura sobre su dieta y la respuesta del funcionario por LN+ no tardó en llegar. «Es muy precaria esta crítica. Yo puedo hacer lo que se me de la gana con el dinero que gano», aseguró el líder liberal que, además, contraatacó con la entrevistada por su orientación, supuestamente, de izquierda.

«Es una enfermedad del socialismo que no deja entender que es la libertad, es difícil pedirle a la izquierda que salgan de visiones totalitarias«, arremetió el diputado que aseveró que «estas experiencias violentas siempre están asociadas a la izquierda», algo que pasa tanto allá como acá y continuó con su descargo en un sentido más general de la cuestión y no tan personalizado.

Al respecto, Milei denunció que «la gente no acepta la libertad» en referencia a que el puede «hacer lo que se le da la gana» con su dinero por el trabajo que realizó en el Congreso durante el último mes. Además aclaró que el «modo» de elección, el sorteo, también corre por cuenta de él y que no lo dona en su totalidad porque no quiere hacer «caridad con el dinero ajeno como ya han hecho».

Según se indicó el propio dirigente, más de 6 millones de visualizaciones ha tenido su sitio web en los últimos días y alrededor de 800.000 personas ya se inscribieron al sorteo de su salario, el cual es de $205.000 y será destinado en su totalidad al ganador o ganadora. El mismo se llevará adelante el próximo 12 de enero en Mar Del Plata durante una charla que dará en la Costa Atlántica.

Fuente: El Intransigente