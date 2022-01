Como toda influencer que se precie de tal, Mica Viciconte abrió la caja de preguntas y respuestas para sus seguidores y, así, en sus historias de Instagram reveló distintos aspectos sobre su embarazo y sobre la inminente llegada de Luca, el hijo que espera junto a su pareja, el ex futbolista Fabián Cubero.

La participante de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) reveló que está transitando la semana 24 de su embarazo y reconoce que todos en la familia están ansiosos por la llegada de Luca. “Lo que más extraño es este tipo de entrenamiento y adrenalina”, dijo sobre una foto de cuando era integrante del programa Combate, aquel que la llevó a la fama. Acerca de la fecha probable del nacimiento de Luca, contestó: “Estamos todos ansiosos, el 7 de mayo”, dijo sobre una foto en la que se lo ve a Cubero y el perro de la pareja. Asimismo, también contó que su hijo será del signo de Tauro.

Otra de las preguntas que le hicieron a la influencer es si le preocupa el aumento del peso que experimentará por el embarazo, ella dijo: “Un poco, pero para eso tengo a mi doctora que me da toda la información para llevar un embarazo saludable”. También dijo que aumentó alrededor de 5 kilos. En cuanto a cómo viene transitando esta etapa en su vida, dijo que en “los primeros tres meses tuve mucho sueño y náuseas”.

También la consultaron cuántos hijos le gustaría tener con el ex defensor de Vélez. Y contestó: “Un gran debate, jaja. Me gustaría tener dos pero esto tengo que hablarlo”, dijo con una risa prolongada. Asimismo, más adelante comentó que ese hipotético segundo hijo le gustaría tenerlo “a los 35″.

“¿Cómo tomó Fabián lo de tu embarazo? ¿Lo estaban buscando o llegó sin darse cuenta?”, indagaron. “Fue hablado porque es una decisión de ambos. Estamos felices. Y además es un neneeeee”, enfatizó Mica. “¿Te gustaría tener parto natural?”, le preguntaron. Y Viciconte confesó: “Me da miedo, pero es lo mejor”.

“Hay famosas que optan por no dar el pecho, por estética. ¿Vos le vas a dar a tu bebé?”, le plantearon a Mica. Y ella dijo, rotunda: “Le voy a dar la teta”. “¿Qué tan difícil es convivir con niños ajenos?”, quiso saber alguien que sigue a Mica. “Ellos entienden todo. Con amor y respeto, nada es difícil”, fue la opinión de la influencer de 32 años.

También quisieron saber si ya tiene lista la habitación de Luca y respondió: “Donde vivo no tengo un cuarto disponible, así que el primer tiempo adaptaré todo en mi habitación. Más adelante haré su cuarto, que lo tengo en mente, jajaja”. “Soy primeriza y la verdad que no entiendo mucho, todavía. Si son consejos que ayudan, bienvenido sea, obvio”, dijo ante una cuestión que le planteó una seguidora, quien confesó que la “vuelven loca” algunas personas que le dicen qué hacer y qué no en la crianza de sus hijos.

Los antojos es un tópico repetido en una conversación con una embarazada. Y la respuesta de Mica fue: “En el viaje a Brasil me comí todo y aumenté 4 kilos de más (sic). Por suerte ya estoy en el peso que tengo que estar”, dijo.

Fuente: TELESHOW